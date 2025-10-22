CAC40 : tente de préserver 8.200, l'or retombe au contact des 4.000$

La Bourse de Paris semble bien partie pour finir la séance comme elle l'avait commencée : sur un repli de -0,6%, comme ce matin.



Si l'on fait exception de l'Oréal (-7%) et Hermès (-3,1%, les valeurs françaises seraient pratiquement à l'équilibre.



Les places européennes s'alignent désormais sur Paris et reculent de -0,5 à -0,6% : qui n'est guère différent du score du Nasdaq mais le S&P500 ou le Dow Jones ne lâche pas plus de -0,25%



L'essentiel de l'attention se concentre sur la chute du géant de la cosmétique qui a publié hier soir un chiffre d'affaires de 32,80Mds d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de 1,2% en publié. UBS pointe un 3e trimestre 'légèrement en deçà des attentes', ainsi que des résultats décevants en Amérique du Nord.



Hermès est aussi en berne de plus de 3% malgré un 3e trimestre en vert, tiré par la maroquinerie et le retour de la croissance en Asie-Pacifique

Les ventes sont ressorties en hausse de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.

Malgré ces bons chiffres, le marché attendait mieux après la forte hausse de LVMH la semaine dernière.



La séance sera encore ponctuée par la publication de nombreux trimestriels des deux côtés de l'Atlantique. Le démarrage de la saison des résultats n'a toutefois pas fait dérailler la trajectoire ascendante des indices boursiers mondiaux, qui évoluent quasiment tous à des pics historiques.



La sérénité actuellement affichée par les investisseurs peut avoir de quoi surprendre, ceux-ci témoignant d'un appétit réel pour les actifs risqués en dépit des nombreuses menaces qui pèsent sur l'économie mondiale, et qui sont loin d'avoir disparu.



Le regain d'attrait constaté sur les marchés d'actions s'explique par l'espoir d'un apaisement commercial entre les États-Unis et la Chine, et par la perspective d'une politique monétaire plus accommodante aux États-Unis, des éléments qui ont contribué à faire monter lentement mais sûrement des marchés affichant une attitude plutôt tranquille.



Le récent sursaut de la volatilité, qui s'est accompagné d'une envolée de l'or et d'un regain d'intérêt pour les obligations, indique toutefois que le climat n'a rien d'idyllique.



Non seulement le 'shutdown' se poursuit aux États-Unis, mais les inquiétudes pour la croissance restent par ailleurs bien présentes, tout particulièrement dans la zone euro, où les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) attendus vendredi pourraient bien montrer que l'activité continue de tourner au ralenti.



Les gérants attendent de savoir si les résultats des 'Sept Magnifiques' justifient leurs valorisations particulièrement tendues.

Dans ce contexte, la sanction en cas de résultats ou de prévisions inférieurs aux attentes pourrait être sévère.



Premiers éléments de réponse avec les publications des géants technologiques Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, toutes attendues la semaine prochaine.

En attendant, Netflix chute de plus de 8,5% dans le sillage de résultats trimestriels moins bons que prévu, ce qui montre bien que le secteur de la tech reste sous surveillance, tout comme celui des banques après les signaux préoccupants qui ont récemment émergé aux États-Unis (établissements régionaux) comme en Europe (BNP Paribas), sans oublier les propos alarmistes de Jamie Dimon (CEO de JP-Morgan sur le niveaux des dettes, aussi bien fédérales que les encours des entreprises et des particuliers.



'La principale préoccupation sur les marchés boursiers demeure le niveau de valorisation', souligne Chris Iggo, le directeur des investissements d'AXA IM.

'Dans une situation où les préoccupations sur les niveaux de valorisation sont largement partagées, il ne faut pas grand-chose pour convaincre les investisseurs de réduire leur appétence au risque', ajoute-t-il.





Outre-Atlantique, les comptes d'AT&T déçoivent un peu et le titre cède -1,2 à -1,5%, mais ce sont surtout les performances de Tesla et d'IBM, attendues dans la soirée, qui capteront l'attention du marché.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se dégrade marginalement (+1,5Pts à 2,567%) ainsi que notre OAT (+0,9Pt vers 3,353%) de telle sorte que le 'spread' se contracte à +78,5Pts.

Outre Atlantique, les T-Bonds affichent +1Pt vers 3,971%, le '30 ans' reste quasi stable vers 4,548%.



Côté énergie, les choses bougent avec un Brent qui rebondit de 01,8% à 62,6$, le baril de WTI grimpe de +2% vers 58,6$.

L'or poursuit sa consolidation et recule de 1,2% à 4020 USD l'once, l'argent stagne vers 48,1$.

L'euro grappille +0,15% face au billet vert, autour des 1,1615USD, le seul mouvement notable est un léger raffermissement du Dollar canadien de +0,25% contre toutes devises..



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce une commande supplémentaire de SNCF Voyageurs pour 30 trains Avelia Horizon de nouvelle génération pour un montant de près de 1,4 milliard d'euros, ainsi que des options pouvant aller jusqu'à 20 rames additionnelles.



Airbus a inauguré mercredi une nouvelle chaîne d'assemblage dédiée à sa famille d'avions de ligne A320 dans la ville portuaire chinoise de Tianjin, sa deuxième dans le pays, apprend-on auprès de sources officielles.



Engie a annoncé mercredi avoir conclu avec Apple un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 15 ans, qui va notamment faire la part belle à l'agrivoltaïsme en Italie.



Enfin, Ipsen indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation d'ImCheck Therapeutics, une société française de biotechnologie pionnière dans les thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération.