CAC40 : tutoie les 8.200, records en vue, gain mensuel de +5,5%, W-Street

Publié le 17/10/2025 à 17:19

Quelle semaine pour le CAC40 qui s'envole de +3,6% et surperforme les places européennes de +1,5% (E-Stoxx50) à +3,5% (DAX).



C'est la toute dernière 'info' géopolitique de la semaine : Trump ne livrera pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine 'pour ne pas dégarnir les stocks US'.



Un revers majeur pour Zelensky venu quémander de quoi infliger de sévères dommages à la Russie... au moment où Trump et poutine vont se rencontrer en Hongrie, sous la supervision de Viktor Orban, la bête noire des eurofédéralistes de Bruxelles.

Le risque d'escalade du côté du conflit russo-ukrainien s'apaise un peu, ce qui fait rechuter l'Or de -2,5% (4.260) et l'argent de -3,5%, mais Trump accroit la pression et les menaces sur le Venezuela, et ne relâche pas vraiment celles exercée commercialement sur la Chine.



Mais la bonne nouvelle du jour, c'est la Bourse de Paris, qui avait ouvert en repli de -1,4% dans le sillage de Wall Street, et qui engrange maintenant +0,1% et pulvérise ses plus hauts historiques (le CAC40 'GR' culmine à 26.460, le CAC 'PX1' va clôturer pour la 1ère fois au contact ou au-dessus des 8.200Pts, et au-delà du zénith du 18 février.



Le mois d'octobre qui s'achève va être pour les valeurs françaises l'un des meilleurs de la décennie avec un gain de +5,5%... et cette semaine sera également une des meilleures de l'année avec en gain de +3,5%... à comparer avec les -1,3% du DAX40 : un différentiel de +5%.



A Wall Street, les indices repassent dans le vert, avec des gains assez homogènes de l'ordre de +0,1 à +0,2% : les investisseurs relativisent les incertitudes sur les banques régionales américaines, qui ont subi hier une correction qui est venue ranimer des souvenirs remontant à mars 2023, lors des faillites de First Republic Bank (FRB), Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank.



Du fait des craintes entourant la solvabilité de certaines institutions, l'indice S&P sectoriel de la finance a plongé de plus de 6% hier dans le sillage de Zions Bancorp qui a décroché de 13% suite à une perte considérable identifiée dans le portefeuille de prêts sa filiale californienne mais aussi de Western Alliance qui a chuté de 11% en raison des pertes liées à un emprunt frauduleux qui a laissé une lourde ardoise.

Le secteur rebondit de +3% ce vendredi, le 'VIX' retombe de -5% vers 24,1 (après +23% la veille), Wall Street respire un peu, le 'risk-on' revient et cela se traduit par une consolidation des T-Bonds qui se retendent de +3Pts sur le '30 ans' à 4,613%, +4,3Pts sur le '10 ans' à 4,018%.



Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.



Le principal indicateur économique de cette dernière séance de la semaine restera l'estimation définitive en zone euro pour le mois de septembre.



Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.



Nos OAT se dégradent de +3Pts vers 3,363%, les Bunds de +1,6Pt vers 2,5860% et les BTP de +2,8Pts vers 3,387%.

L'Euro reperd 0,3% face au $ vers 1,1660, les métaux précieux décrochent de -3% avec l'annonce de la décision de Trump sur les Tomahawks.