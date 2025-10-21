CAC40 : vers de nouveaux records avec Edenred, l'Or décroche de -4,4%

La Bourse de Paris, demeurée stable jusqu'à l'heure du déjeuner, a repris l'escalator jusque vers 8.250Pts (tutoyant à 0,1% près son zénith intraday du 3 mars dernier): le CAC40 qui affiche 0,3% vers 8.225/8.230 est tiré d'un côté par Edenred (+18,7% après des résultats supérieurs aux attentes) et freinée de l'autre par Eurofins Scientific (-6% après une publication jugée décevante) et BNP Paribas, qui cède près de 2% (après -7% hier), la banque digérant toujours sa condamnation aux USA en lien avec des exactions au Soudan.

L'Euro-Stoxx50 évolue dans le rouge (-0,1%) et semble se heurter à un plafond de verre situé vers 5.670 (alors que beaucoup de chartistes le voient aller tester 5.700).

Pas de nouveaux records non plus sur le Nasdaq (-0,1% vers 25.120) ni sur le S&P500 (+0,1% à 6.742, record de clôture à 6.752 le 8 octobre).



Les prochaines séances seront ponctuées par de nombreux résultats d'entreprises qui constitueront des points d'attention majeurs pour les investisseurs.



'Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Aux États-Unis, 58 entreprises représentant 17% des bénéfices du S&P 500 ont déjà publié. Dans 76% des cas, elles ont dépassé les attentes - c'est nettement plus que la moyenne à long terme à 68%. Rien n'est encore joué, certes. Mais, sauf mauvaise surprise, ça devrait être un bon cru', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La saison des résultats a démarré sur une note constructive, poussant les actions mondiales à la hausse dans un contexte de modération des discours commerciaux, de résultats bancaires résilients et de renouveau des espoirs d'assouplissement monétaire de la Fed', ajoute Michaël Lo, gérant chez UBP.



Eurofins Scientific, Edenred et Getlink ont ainsi publié leurs chiffres ce matin (voir plus bas), tandis que les résultats trimestriels de Coca-Cola, GE Aerospace et Verizon sont notamment attendus à Wall Street à la mi-journée, avant les performances très attendues de Netflix ce soir.



Chez Apicil AM, on s'inquiète toutefois du 'réveil brutal de la volatilité' qui a refait surface la semaine passée pour atteindre un pic inédit depuis le 'Liberation Day' d'avril dernier.



Aucun rendez-vous économique majeur ne figure à l'agenda du jour, le prochain test important pour les marchés restant l'inflation CPI aux États-Unis attendue vendredi, et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste persistante outre-Atlantique.



Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans effacent -2Pts à 2,563%, même écart sur les OAT de même échéance à 3,345%, les BTP italiens effacent -2,6Pts de base à 3,348%.

Le 'fait du jour', c'est la brusque rechute de -4,3% de l'Or vers 4.175 contre 4.360 ce matin même, l'Or noir lui consolide plus modestement : le Brent s'effrite de -0,4% vers 60,6$, le 'WTI' de -0,5% 56,7USD le baril.



Sur le Forex, l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,161 USD mais il en gagne autant face au Yen (ce matin, Tokyo a battu nun nouveau record, inspiré par la conviction que la nouvelle Première Ministre investie dans ses fonctions ce matin fera tout pour que le Yen demeure 'compétitif' (c'est à dire arrimé au $).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Edenred fait donc part d'un revenu total de 726 millions d'euros pour son troisième trimestre 2025, en hausse de 7,3% en données comparables (+6,5% en données publiées), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 667 MEUR, en progression de 8,2% en comparable.



Eurofins Scientific a dévoilé un chiffre d'affaires de 5,41 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 5,3% en données publiées et de 4% en organique (en incluant un ajustement pour jours ouvrés de 0,7%).



Getlink présente un chiffre d'affaires à 472 millions d'euros (+1% à taux de change constant) au titre du troisième trimestre 2025, soutenu par ses divisions Eurotunnel (concessionnaire du tunnel sous la Manche) et Europorte (fret ferroviaire).



TotalEnergies a annoncé la cession de sa filiale de conseil et de services de développement durable GreenFlex au groupe d'ingénierie français Oteis, un projet qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à se focaliser sur les activités de production et de fourniture d'énergies.



Engie indique avoir enregistré des volumes en hausse pour ses activités de distribution de gaz et de fourniture d'énergie en France sur les neuf premiers mois de l'année, portés par des températures moins clémentes qu'en 2024, mais le groupe a fait état d'une baisse de sa production d'électricité nucléaire et d'hydroélectricité.



Enfin, STMicroelectronics et SP Group, groupe de services publics de premier plan en Asie-Pacifique et opérateur du réseau électrique national de Singapour, ont lancé l'exploitation du plus grand système de refroidissement urbain industriel de Singapour, au TechnoPark Ang Mo Kio de STMicroelectronics (ST).