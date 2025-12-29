CAC40 : vers un début de semaine plutôt calme

Le CAC 40 entame cette semaine de trêve des confiseurs à l'équilibre en l'absence de nombreux opérateurs. L'indice reste proche des 8090Pts.



Cette période d'accalmie entre les fêtes de fin d'année laisse naturellement aux professionnels des marchés le temps de faire le bilan de l'année qui s'achève et de s'interroger sur les perspectives pour celle qui s'annonce.



"Conditions macroéconomiques résilientes, croissance des bénéfices grâce à l'IA et politique monétaire souple ont généré des rendements à deux chiffres sur les marchés développés", résumait Swiss Life Asset Managers il y a quelques jours.



SLAM pointait plus largement des "gains solides des actions mondiales en 2025 malgré la volatilité", et même si "les tensions commerciales et risques géopolitiques ont déclenché des corrections intermittentes" en cours d'année.



Ainsi, à ce stade, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 9,6% depuis le 1er janvier, sous-performant toutefois l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 (+16% environ), ainsi que l'indice américain de référence S&P 500 (+17,8%).



Selon SLAM, "2026 devrait être la 4e année consécutive de rendements solides". "Solide soutien monétaire et budgétaire et une croissance résiliente du PIB et des bénéfices expliquent la cible 6% à 12% pour les actions mondiales", jugeait-il.



En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce d'autant plus calme que les données macroéconomiques se feront rares, en tout cas jusqu'à ce vendredi, quand paraitront les indices PMI pour le secteur manufacturier en Europe et aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Alstom a signé un contrat pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU destinés au Mexique, dont 33 trains longue distance et 14 trains périurbains, un contrat évalué à environ 920 millions d'euros.



Atos Group a conclu un accord engageant pour la cession à Semantix, de ses activités sud-américaines comptant actuellement environ 2800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.



Thales a signé un contrat majeur avec la Defence Equipment and Support (DE&S) pour la conception, le développement et la livraison de la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables.



Ce contrat initial de 10 millions de livres sterling marque la première étape d'un programme qui a une portée pouvant atteindre 100 millions de livres sterling pour fournir des capacités de lutte contre les mines de nouvelle génération à la Royal Navy.