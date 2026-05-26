CACEIS (Crédit Agricole) lance une plateforme de distribution de fonds

CACEIS, filiale d'asset servicing de Crédit Agricole, fait part du lancement de NOVA, une plateforme digitale à technologie avancée dédiée aux services d'agent de transfert, bâtie sur une architecture cloud native et microservices.

Dans un environnement où la diversification des fonds d'investissement s'accélère, NOVA permet d'intégrer rapidement de nouveaux fonds et de nouveaux canaux de distribution. Elle absorbe durablement l'augmentation des volumes tout en optimisant l'expérience utilisateur.



CACEIS prévoit d'enrichir en permanence la plateforme avec de nouveaux parcours digitaux, de nouvelles fonctionnalités et des capacités d'intégration étendues, afin de garantir un service aligné avec les besoins évolutifs de l'industrie de la gestion d'actifs.



Grâce à une automatisation renforcée et à un haut niveau de traitement STP (straight-through processing), NOVA assure un traitement plus rapide et plus fiable des opérations. Elle contribue à réduire le délai de commercialisation des nouveaux fonds et à limiter le risque opérationnel.



Au-delà du traitement des flux, la plateforme intègre des services data-driven à forte valeur ajoutée, augmentés par de l'intelligence artificielle : reportings enrichis, analyses de données, outils d'aide à la décision, suivi des opérations en temps réel.



NOVA renforce le modèle "Follow-the-Sun, Data Anytime Anywhere" de CACEIS, en permettant un suivi des opérations en continu 24/7. Menée de manière progressive et sans interruption de service, la transition des clients vers NOVA est d'ores et déjà engagée.