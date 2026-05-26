CACEIS (Crédit Agricole) lance une plateforme de distribution de fonds
CACEIS, filiale d'asset servicing de Crédit Agricole, fait part du lancement de NOVA, une plateforme digitale à technologie avancée dédiée aux services d'agent de transfert, bâtie sur une architecture cloud native et microservices.
Dans un environnement où la diversification des fonds d'investissement s'accélère, NOVA permet d'intégrer rapidement de nouveaux fonds et de nouveaux canaux de distribution. Elle absorbe durablement l'augmentation des volumes tout en optimisant l'expérience utilisateur.
CACEIS prévoit d'enrichir en permanence la plateforme avec de nouveaux parcours digitaux, de nouvelles fonctionnalités et des capacités d'intégration étendues, afin de garantir un service aligné avec les besoins évolutifs de l'industrie de la gestion d'actifs.
Grâce à une automatisation renforcée et à un haut niveau de traitement STP (straight-through processing), NOVA assure un traitement plus rapide et plus fiable des opérations. Elle contribue à réduire le délai de commercialisation des nouveaux fonds et à limiter le risque opérationnel.
Au-delà du traitement des flux, la plateforme intègre des services data-driven à forte valeur ajoutée, augmentés par de l'intelligence artificielle : reportings enrichis, analyses de données, outils d'aide à la décision, suivi des opérations en temps réel.
NOVA renforce le modèle "Follow-the-Sun, Data Anytime Anywhere" de CACEIS, en permettant un suivi des opérations en continu 24/7. Menée de manière progressive et sans interruption de service, la transition des clients vers NOVA est d'ores et déjà engagée.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.