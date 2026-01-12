Paramount Skydance engage une action en justice contre Warner Bros. Discovery dans le cadre de son rachat hostile

La bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery (WBD) s'intensifie. Paramount Skydance a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Cour de la chancellerie du Delaware contre WBD et son PDG David Zaslav, dans le but d'obtenir l'accès à des informations jugées essentielles pour les actionnaires. David Ellison, directeur général de Paramount, affirme dans une lettre adressée aux actionnaires de WBD que ces éléments sont nécessaires pour permettre une décision éclairée sur l'offre de rachat en cours.



Cette procédure judiciaire intervient alors que le conseil d'administration de WBD a récemment renouvelé sa recommandation de rejeter l'offre amendée présentée par Paramount, dans un contexte de tensions croissantes. Paramount a officialisé une tentative de rachat hostile peu après que WBD a annoncé la vente de ses activités de streaming et de production à Netflix pour 72 milliards de dollars. Ce projet, auquel Paramount avait également participé, prévoit la scission du pôle Discovery Global en une nouvelle entité cotée.



L'initiative de Paramount marque une nouvelle phase dans cette confrontation stratégique entre deux poids lourds du divertissement. Tandis que WBD cherche à restructurer ses actifs autour d'un partenariat majeur avec Netflix, Paramount entend forcer la main en mobilisant juridiquement les actionnaires. L'issue de ce bras de fer pourrait redessiner les équilibres dans un secteur déjà en pleine mutation.