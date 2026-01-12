La bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery (WBD) s'intensifie. Paramount Skydance a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Cour de la chancellerie du Delaware contre WBD et son PDG David Zaslav, dans le but d'obtenir l'accès à des informations jugées essentielles pour les actionnaires. David Ellison, directeur général de Paramount, affirme dans une lettre adressée aux actionnaires de WBD que ces éléments sont nécessaires pour permettre une décision éclairée sur l'offre de rachat en cours.
Cette procédure judiciaire intervient alors que le conseil d'administration de WBD a récemment renouvelé sa recommandation de rejeter l'offre amendée présentée par Paramount, dans un contexte de tensions croissantes. Paramount a officialisé une tentative de rachat hostile peu après que WBD a annoncé la vente de ses activités de streaming et de production à Netflix pour 72 milliards de dollars. Ce projet, auquel Paramount avait également participé, prévoit la scission du pôle Discovery Global en une nouvelle entité cotée.
L'initiative de Paramount marque une nouvelle phase dans cette confrontation stratégique entre deux poids lourds du divertissement. Tandis que WBD cherche à restructurer ses actifs autour d'un partenariat majeur avec Netflix, Paramount entend forcer la main en mobilisant juridiquement les actionnaires. L'issue de ce bras de fer pourrait redessiner les équilibres dans un secteur déjà en pleine mutation.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
