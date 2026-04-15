Cadence et Nvidia unissent leurs technologies pour accélérer la robotique intelligente
Cadence Design Systems et Nvidia ont annoncé un partenariat stratégique destiné à accélérer le développement de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique. L'objectif est de combiner les outils de simulation physique de Cadence, capables de reproduire le comportement des matériaux dans le monde réel, avec les modèles d'IA de Nvidia utilisés pour entraîner des robots dans des environnements virtuels.
Cette approche permet de former les systèmes robotiques plus rapidement qu'en conditions réelles, en multipliant les scénarios d'apprentissage sans contraintes matérielles. En s'appuyant sur la simulation, les entreprises espèrent réduire significativement les délais nécessaires pour rendre les robots opérationnels et capables d'exécuter des tâches concrètes.
Les deux groupes estiment que cette collaboration pourrait accélérer le passage de la recherche à l'application industrielle. En associant précision des simulations physiques et puissance des modèles d'intelligence artificielle, ils visent à améliorer l'efficacité du développement et à favoriser une adoption plus rapide des solutions robotiques dans divers secteurs.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.