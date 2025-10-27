Cadence Design Systems a annoncé lundi des prévisions de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre inférieures aux anticipations du marché, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pesant sur ses activités dans le pays. Le groupe table sur un bénéfice ajusté compris entre 1,88 et 1,94 dollar par action, le point médian (1,91 dollar) se situant légèrement sous le consensus de 1,92 dollar selon LSEG. Cette annonce a fait reculer le titre de près de 2% dans les échanges après la clôture. La Chine demeure un marché clé pour les logiciels de conception de puces de Cadence, mais la rivalité technologique entre Washington et Pékin pousse de plus en plus d’entreprises chinoises à s’affranchir des outils américains.

Les restrictions américaines sur les exportations de logiciels de conception avaient été brièvement assouplies en juillet, mais les incertitudes géopolitiques continuent de peser sur la demande. Malgré ce contexte, la croissance mondiale du secteur reste solide, soutenue par la montée en puissance des applications liées à l’intelligence artificielle. Les géants des semi-conducteurs comme Nvidia et TSMC demeurent des clients majeurs de Cadence, contribuant à la bonne tenue globale des ventes.

Pour le quatrième trimestre, Cadence prévoit un chiffre d’affaires de 1,41 à 1,44 milliard de dollars, en ligne avec les attentes du marché, et a relevé sa prévision annuelle à 5,26–5,29 milliards de dollars, contre 5,21–5,27 milliards précédemment. Au troisième trimestre, le groupe a généré 1,34 milliard de dollars de revenus, légèrement au-dessus des 1,32 milliard anticipés, confirmant la résilience de son modèle malgré les vents contraires en Chine.