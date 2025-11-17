Cafom est spécialisé dans la grande distribution d'équipements de la maison. Le groupe propose des meubles, des appareils électroménagers, des appareils audiovisuels et informatiques, des instruments musicaux, des produits d'art de la table, des objets de décoration, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution d'équipements de la maison en Outre-Mer (57,3%) : exploitation, à fin septembre 2024, de 32 magasins (enseignes BUT, BUT Cosy, Darty, Habitat, Musique et Son, First Déco et Nature & Découvertes) ; - distribution en ligne (42,7%) : activité assurée via les sites Internet Vente-unique.com, Darty-dom.com et Directlowcost.com. La répartition géographique du Le CA est la suivante : France Métropolitaine (23%), France Outre-Mer (53,9%), Europe (22%) et autres (1,1%).