Cafom affiche un chiffre d'affaires annuel de 436,8 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, en croissance de 4,5% (+6% hors Nouvelle-Calédonie), 'dans un contexte toujours peu dynamique pour le marché de l'ameublement'.
Dans un environnement de consommation toujours contrasté et marqué par des tensions sociales, son pôle Outre-Mer a réalisé un CA de 236,7 MEUR, en retrait de 1,1% au total, mais en croissance de 0,9% hors activité perturbée en Nouvelle-Calédonie.
A 200,1 MEUR, son pôle e-Commerce Europe continentale a par contre poursuivi sa forte trajectoire de croissance à deux chiffres (+12,1%), soutenue par le dynamisme ses relais de croissance, en particulier sa place de marché.
Cafom accroit de plus de 4% son CA annuel
Publié le 17/11/2025 à 07:12
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager