CALC commande 30 avions A320neo supplémentaires à Airbus
Airbus annonce avoir reçu une commande ferme de la part de China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) pour 30 avions de la famille A320neo afin de répondre à la forte demande de la part de sa clientèle.
Il s'agit là de la 5e commande passée par ce client auprès du constructeur aéronautique européen, portant le nombre total d'avions Airbus commandés par CALC depuis 2012 à 282, dont 203 sont des appareils de la famille A320neo.
"Cet engagement renforce CALC en tant que loueur avec les avions monocouloirs les plus efficaces, polyvalents et demandés par leurs clients", commente Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes Airbus pour les avions commerciaux.
La famille A320 a remporté plus de 19 000 commandes dans le monde. Comme pour tous les avions Airbus, ses appareils peuvent fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), Airbus visant à atteindre les 100% d'ici 2030.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
