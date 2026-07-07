Camlin Fine Sciences dépasse les 90% du capital de Vinpai

Camlin Fine Sciences Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 23 juin, le seuil de 90% du capital de Vinpai et détenir, à cette date, 4 163 512 actions représentant 4 136 776 droits de vote, soit 91,28% du capital et 87,48% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vinpai dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par le déclarant, société indienne contrôlée par Ashish Subhash Dandekar.



Le déclarant a précisé détenir, au 3 juillet, 4 333 068 actions Vinpai représentant 4 306 332 droits de vote, soit 94,99% du capital et 91,06% des droits de vote du spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.