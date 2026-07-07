Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vinpai dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par le déclarant, société indienne contrôlée par Ashish Subhash Dandekar.

Le déclarant a précisé détenir, au 3 juillet, 4 333 068 actions Vinpai représentant 4 306 332 droits de vote, soit 94,99% du capital et 91,06% des droits de vote du spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.