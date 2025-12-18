Campari cède l'amaretto Averna et la liqueur Zedda Piras

Campari a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de vendre ses marques d'amaretto Averna et de liqueur Zedda Piras pour un montant de quelque 100 millions d'euros dans le cadre de sa stratégie visant à se focaliser sur ses actifs phare.



Dans un communiqué, le groupe italien indique avoir conclu un contrat allant dans ce sens avec son compatriote Illva Saronno, déjà propriétaire, entre autres, de la liqueur Disaronno et des vins siciliens Florio et Duca di Salaparuta.



Campari avait dévoilé, lors de sa dernière journée d'investisseurs, un plan d'action visant à recomposer son portefeuille de marques, à réduire la complexité de ses activités et à favoriser son désendettement, un programme qui s'était déjà soldé par la vente de l'apéritif Cinzano.



Ses cessions d'actifs depuis le début de l'année totalisent désormais quelque 210 millions d'euros, pour une dette nette qui s'établissait encore à 2,24 milliards d'euros à la fin du mois de septembre.



Sur l'exercice écoulé, les ventes nettes réalisées par Averna et Zedda Piras ont atteint 26 millions d'euros.



La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du premier semestre 2026.