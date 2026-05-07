Campari démarre mal le cru 2026

L'action Campari s'inscrit en forte baisse jeudi à la Bourse de Milan après que le numéro six mondial des spiritueux a fait état d'une croissance organique très en deçà des attentes des analystes pour le premier trimestre.

Le groupe italien, dont le titre dégringole de 11% à la suite de cette publication, a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,4% à 643 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.



C'est inférieur aux 647 millions qui étaient visés par la communauté financière.



La croissance organique est ressortie à 2,9%, loin des 5% attendus par le consensus, marquant une nette décélération par rapport à plus de 4% sur les deux trimestres précédents.



Une croissance jugée "poussive"



Si le premier trimestre est traditionnellement faible, bon nombre d'analystes évoquent une croissance "poussive", d'autant que la société bénéficie d'une base de comparaison favorable après avoir enregistré une décroissance organique de 4,2% au premier trimestre de l'exercice 2025.



Pour les équipes de RBC, cette croissance modérée constitue une véritable surprise au vu de la dynamique favorable dont bénéficie le fabricant de l'apéritif Aperol en termes de gains de parts de marché.



La banque canadienne souligne toutefois que ses performances ont été affectées par un ajustement volontaire de stocks sur un certain nombre de marques secondaires aux Etats-Unis.



"Il va quand même falloir que Campari remette à plat sa rentabilité, relance les investissements dans ses marques, se recentre sur la réduction de sa dette et optimise l'allocation de son capital afin de redynamiser son cours de Bourse", juge cependant RBC.



Une reprise en "U" plutôt qu'en "V"



Dans son communiqué, le groupe milanais a confirmé ses objectifs annuels fournis début mars, prévoyant toujours de faire mieux que le secteur, avec une croissance organique sous-jacente du chiffre d'affaires attendue autour de 3%, comme en 2025.



"Le groupe croît plus rapidement et se redresse plus vite que les autres acteurs européens du marché des spiritueux", reconnaît Jefferies.



"Mais le rythme de la reprise de l'activité s'apparente davantage à un U qu'à un V", ajoute le broker américain.



"De ce point de vue, la croissance de 2,1% affichée par sa branche d'apéritifs est très clairement inférieure à ce qu'elle devrait être pour justifier une revalorisation boursière", souligne Jefferies.



Effet de contagion



A la Bourse de Milan, le titre Campari chutait de 11,5% vers 10h40 en réaction à ces chiffres. Dans son sillage, Pernod Ricard abandonnait 1,2%, Remy Cointreau 0,6% et Diageo 1,7%.



Il affiche de loin la pire performance de l'indice italien FTSE MIB, virtuellement inchangé à ce stade, et rogne ses gains depuis le début de l'année pour les ramener à environ 4%.