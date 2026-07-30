Campari dépasse les attentes grâce à Aperol et aux émergents
Le groupe italien Campari, numéro six mondial des spiritueux, a annoncé jeudi avoir enregistré une croissance organique de 2,7% au 1er semestre, meilleure qu'attendu, grâce à la solidité de ses ventes dans les pays émergents et à la vigueur de sa marque d'apéritif Aperol.
Le chiffre d'affaires total s'est replié de 1% en données publiées, à 1,51 milliard d'euros, légèrement au-dessus de la prévision de 1,49 milliard d'euros des analystes.
Les marchés en développement (qui représentent 11% de son activité totale) ont progressé de 9,1% sous l'impulsion du Brésil et de l'Argentine.
Au sein du portefeuille, le dynamisme de Campari (+3,3%) a permis de plus que compenser la faiblesse de ses rhums et whiskies (-6%).
Tous les objectifs sont dépassés
Sur le seul 2e trimestre, la croissance organique atteint 2,5%, largement au-dessus du consensus établi à 1,7%.
Son résultat avant intérêts et impôts (Ebit), hors éléments exceptionnels, a augmenté de 8,5% à 358 millions d'euros, alors que le marché n'attendait qu'une progression de 2,5%.
La marge opérationnelle (Ebit) s'est améliorée de 1,3 point de base à 23,7%, à comparer avec un consensus de 22,6%.
"Fait important, l'amélioration des performances opérationnelles ne s'est pas faite au détriment du marketing : la part des dépenses de publicité et de promotion (A&P) par rapport au chiffre d'affaires n'a progressé que de 80 points de base pour atteindre 17,4%", soulignent les analystes de RBC.
Campari a ajouté maintenir sa prévision d'une croissance organique de l'ordre de 3% pour l'ensemble de l'année, mais légèrement relevé (de 10 millions d'euros) son objectif de résultat opérationnel (Ebit) annuel en raison d'un climat commercial mondial moins défavorable.
Une valorisation boursière plutôt riche
"La dynamique du chiffre d'affaires s'améliore et il est encourageant de voir Campari accroître ses investissements afin d'accélérer sa croissance", se félicitent les équipes de Jefferies.
"Les mesures de redressement prises en interne (self-help) commencent à porter leurs fruits, et nous anticipons de belles perspectives de croissance à moyen terme, tant sur le chiffre d'affaires que sur les résultats", ajoute le broker américain.
"La réaccélération de la marque Aperol va néanmoins demeurer la condition essentielle en vue d'une revalorisation du titre", poursuit-il.
"Bien que la direction exécute bien sa stratégie, nous restons à conserver pour des raisons de valorisation", indique Jefferies, qui note que le PER estimé pour 2026 s'établit à 18,8x, contre 18x pour la moyenne du secteur des biens de consommation.
A la Bourse de Milan, le titre Campari grimpe de 3,5% à 6,12 euros en réaction à ces résultats.
Il affiche ainsi la meilleure performance de l'indice italien FTSE MIB, en petite hausse de 0,1% à ce stade, et porte ses gains annuels à plus de 10%.
Davide Campari-Milano N.V. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs italiens de spiritueux et de vins. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits :
- spiritueux : rhums, vodkas, tequilas, whiskies, liqueurs, etc. (marques Campari, SKYY Vodka, Cynar, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Dreher, Old Eight et Drury's) ;
- vins : marques Liebfraumilch, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca et Teruzzi & Puthod ;
- boissons sans alcool : apéritifs (marque Crodino), sodas (LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda et TonicSoda), et eaux minérales (Crodo).
A fin 2025, le groupe dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,6%), Amériques (43,8%) et Asie-Pacifique (6,6%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.