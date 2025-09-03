Campbell prévient que les droits de douane pèseront sur ses résultats 2025/2026

Campbell's a fait état mercredi d'un résultat opérationnel ajusté en baisse au titre de son quatrième trimestre et prévenu que la mise en place des nouveaux droits de douane américains pèseraient sur les comptes de son nouvel exercice 2025/2026.



Le fabricant de soupes américain, également propriétaire des crackers Goldfish et des biscuits Pepperidge Farm, indique que son chiffre d'affaires s'est accru de 1% à 2,3 milliards de dollars sur le trimestre clos début août.



Exprimé en données organiques, celui-ci s'est néanmoins contracté de 3%.



Son résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est quant à lui replié de 2% à 321 millions de dollars.



Pour son nouvel exercice décalé, le groupe dit tabler sur un Ebit ajusté en baisse de 9% à 12%, les pressions sur ses coûts liées aux surtaxes douanières venant s'ajouter à l'effet de ses cessions d'actifs, pour une évolution de son chiffre d'affaires annuel prévue entre -1% et +1%.

