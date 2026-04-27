Campbell recule, Bernstein s'inquiète des difficultés des soupes et des snacks
Le titre Campbell s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de New York, pénalisé par un abaissement de recommandation de Bernstein qui se montre très prudent face aux récentes performances du groupe agroalimentaire américain.
Dans une note intitulée "Encore un autre à mordre la poussière", l'intermédiaire indique avoir revu son conseil sur la valeur à "performance en ligne" contre "superformance" jusqu'à présent, avec un objectif de cours ramené de 27 à 21 dollars.
Les analystes disent principalement s'inquiéter de la sous-performance persistante de l'activité phare de soupes, mais aussi des difficultés récurrentes de ses principales marques de snacks et plus globalement d'une dynamique jugée insuffisante de certaines divisions clés.
Si son activité de soupes en conserve continue de gagner des parts de marché, sa catégorie s'inscrit structurellement en recul, fait remarquer le bureau d'études, qui note au contraire que la marque Swanson perd, elle, des parts de marché sur un segment en expansion, celui des bouillons.
Pas de catalyseurs clairs de nature à améliorer la trajectoire de croissance
Quant à la division snacks, elle reste un point de préoccupation majeur, souligne Bernstein, qui note que les marques Cape Cod, Kettle et Snyder's continuent de perdre des parts de marché malgré des ajustements de prix récents et ses innovations au niveau des produits.
Par ailleurs, la marque de biscuits Pepperidge Farm est décrite comme "stable" mais également comme "insuffisamment dynamique" pour compenser les faiblesses observées dans d'autres segments. Pour ce qui concerne la marque Rao's, elle affiche certes une croissance soutenue dans le segment des sauces premium, mais Bernstein souligne que sa taille limitée l'empêche, à ce stade, d'avoir un impact significatif sur les résultats du groupe.
Dans l'ensemble, Bernstein considère que les perspectives de redressement restent incertaines à court terme et justifient sa dégradation par l'anticipation d'une performance boursière globalement alignée sur celle du marché, en l'absence de catalyseurs clairs susceptibles d'améliorer la trajectoire de croissance du groupe.
En tout début de séance à Wall Street, l'action reculait de 0,2%, alors que l'indice phare S&P 500 était globalement inchangé. Le titre perd 25% cette année, contre un gain de près de 5% pour le S&P.
The Campbell's Company est un groupe agroalimentaire organisé autour de 2 pôles d'activités :
- vente de soupes, de sauces et de boissons (59% du CA) : soupes concentrées et en sachets (marques Campbell's, Pacific Foods, etc.), bouillons (Swanson), sauces (Prego, Pace et Campbell's), boissons et jus (V8 et Campell's) ;
- vente de biscuits et de snacks (41%) : cookies, biscuits salés, bretzels, chips, etc. (marques Pepperidge Farm, Goldfish, Snyder's of Hanover, Lance, Late July, etc.).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.