Séance animée en Europe : Camurus bondit après des données cliniques prometteuses, Diageo se relance avec un nouveau directeur général et Emeis regagne la confiance des investisseurs grâce à son accord de refinancement. Siemens Energy et Salzgitter progressent également, tandis que JTC et SBB subissent des prises de bénéfices.

Actions en hausse :

Camurus (+12%) bondit en bourse après la publication de résultats cliniques positifs pour son traitement CAM2056, une formulation mensuelle de sémaglutide. L’étude de phase 1b montre une perte de poids plus marquée que celle obtenue avec Wegovy de Novo Nordisk, renforçant le potentiel du produit sur le marché de la lutte contre l’obésité. Ces données prometteuses ont conduit Jefferies et Pareto à réaffirmer leur recommandation d’achat, saluant le partenariat de Camurus avec Eli Lilly et la perspective d’une phase 2b dès 2025.

Emeis (+7%) s’envole après l’annonce d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et investisseurs pour le refinancement de sa dette. L’opération, d’au moins 3,15 MdsEUR, prolonge la maturité moyenne de la dette à près de 5 ans. Elle permettra au groupe de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accélérée. Parallèlement, Emeis poursuit son programme de cessions, notamment en Suisse, afin de renforcer sa structure financière.

Salzgitter (+7%) rebondit après avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, malgré un contexte économique toujours morose. Le groupe sidérurgique a enregistré un résultat avant impôts positif de 11,1 MEUR, contre une lourde perte un an plus tôt, soutenu par une légère amélioration des prix de l’acier. S’il a revu à la baisse ses prévisions annuelles, visant désormais la borne basse de ses objectifs, Salzgitter reste confiant dans une reprise progressive de la demande à partir de 2026.

Diageo (+7%) progresse après la nomination de Dave Lewis, ex-dirigeant de Tesco et d’Unilever, au poste de directeur général à compter de janvier 2026. Cette annonce, saluée par le marché, met fin à plusieurs mois d’incertitude et relance les espoirs de redressement du groupe, récemment fragilisé par l’abaissement de ses prévisions de ventes et de bénéfices.

Siemens Energy (+5%) s’apprécie après le relèvement de recommandation de Jefferies, qui passe de “conserver” à “acheter” et porte son objectif de cours de 55 à 134 EUR. La banque estime que le groupe bénéficie d’un positionnement stratégique face aux besoins croissants de modernisation des réseaux énergétiques en Europe et aux Etats-Unis, offrant un potentiel de marge encore sous-évalué par le marché.

Cadeler (+5%) avance après la signature de deux contrats majeurs portant sur le transport et l’installation de fondations et de turbines pour des parcs éoliens offshore, pour un montant total estimé à environ 500 MEUR. Ces accords renforcent la visibilité du groupe danois sur son carnet de commandes et confirment la dynamique du secteur des énergies renouvelables.

Técnicas Reunidas (+4%) progresse après la publication de résultats solides, soutenus par la montée en puissance de la division Power et l’exécution de projets au Moyen-Orient. Le groupe relève sa prévision de chiffre d’affaires au-delà de 6,25 MdsEUR pour 2025 et bénéficie d’un carnet de commandes robuste de 86 MdsEUR, confirmant le succès de sa stratégie de repositionnement.

Actions en baisse :

JTC (-5%) recule après l’annonce de son rachat par le fonds Permira, valorisant le groupe à 2,3 Mds GBP (environ 3,09 Mds USD). L’offre en numéraire de 1 340 pence par action, bien qu’elle représente une prime d’environ 50% sur le cours précédant la première proposition, suscite des prises de bénéfices après plusieurs semaines de spéculation. Le marché anticipe désormais une phase de consolidation, alors que la valorisation reflète déjà une grande partie du potentiel de l’opération.

SBB (-4%) cède du terrain après une note de Pareto soulignant les tensions persistantes sur la liquidité du groupe immobilier. Les analystes estiment que les ressources disponibles ne couvrent qu’une part limitée des échéances à court terme, rendant probables de nouvelles cessions d’actifs. Pareto maintient sa recommandation de vente, avec un objectif de cours légèrement relevé à 2,9 SEK.

RaySearch Laboratories (-5%) recule après l’abaissement de l’objectif de cours par DNB Carnegie, désormais fixé à 330 SEK contre 340 auparavant. Le courtier reste toutefois positif sur le titre, maintenant sa recommandation d’achat malgré un ajustement prudent lié aux perspectives de court terme.

Sveafastigheter (-3%) recule après la dégradation de SEB, qui abaisse sa recommandation de Acheter à Conserver tout en maintenant son objectif de cours à 43 SEK. Après une forte progression depuis le début de l’année, portée par son intégration à l’indice EPRA et la montée d’Aker Capital au capital, la banque estime que le titre se valorise désormais avec une prime élevée sur le secteur, limitant son potentiel de hausse.

Kainos Group (-2%) fléchit après la publication de ses résultats semestriels, marqués par un recul du bénéfice net malgré une progression du chiffre d’affaires. Le groupe britannique de services informatiques subit la hausse de ses coûts, ce qui pèse sur sa rentabilité et sur le bénéfice par action. Le dividende intérimaire est néanmoins relevé, mais cela ne suffit pas à rassurer le marché.

Ubisoft (-2%) recule après la révision de Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation Conserver mais abaisse son objectif de cours de 10 à 8 EUR. Le bureau d’études anticipe 430 MEUR de net bookings au deuxième trimestre, soit 4% en dessous du consensus, pénalisé par des ventes inférieures aux attentes pour Assassin’s Creed Shadows. Selon Alinea Insights, le titre se serait écoulé à 4,3 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 25 mars, un rythme nettement inférieur à celui d’AC Mirage (5 millions en trois mois).