Canaccord Genuity relève son objectif de cours sur Tesla
Canaccord Genuity réaffirme son conseil "achat" sur Tesla avec un objectif de cours porté de 482 à 551 dollars, en dépit d'hypothèses de livraisons au 4e trimestre 2025 réduites afin de refléter une détérioration de la demande plus marquée que ce qu'il prévoyait.
"Des développements constructifs sous-jacents soutiennent notre position "achat" et justifient un objectif de cours plus élevé", explique le broker, qui préfère regarder au-delà du trimestre qui s'achève pour le groupe d'Elon Musk.
Canaccord considère ainsi que la fin des subventions américaines aux véhicules électriques force à faire émerger un marché "plus sain et plus durable", pour lequel "Tesla demeure unique aux Etats-Unis avec une franchise véritablement intégrée et à grande échelle".
Il met aussi en avant l'adoption rapide des véhicules électriques sur des marchés émergents tels que la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil, où un intérêt soutenu des consommateurs pourrait créer un potentiel significatif à long terme pour Tesla.
Enfin, Canaccord estime qu'une expansion mondiale plus rapide des Robotaxis et des initiatives FSD (full self-drivng) de Tesla pourrait renforcer le sentiment du marché et justifier un multiple de valorisation plus vigoureux en 2026.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (74,2%) ;
- prestations de services (10,8%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (10,3%) ;
- crédit automobile (2,8%) ;
- location de véhicules (1,9%).
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,9%), Chine (21,4%) et autres (29,7%).
