Canaccord Genuity relève son objectif de cours sur Tesla

Canaccord Genuity réaffirme son conseil "achat" sur Tesla avec un objectif de cours porté de 482 à 551 dollars, en dépit d'hypothèses de livraisons au 4e trimestre 2025 réduites afin de refléter une détérioration de la demande plus marquée que ce qu'il prévoyait.

"Des développements constructifs sous-jacents soutiennent notre position "achat" et justifient un objectif de cours plus élevé", explique le broker, qui préfère regarder au-delà du trimestre qui s'achève pour le groupe d'Elon Musk.



Canaccord considère ainsi que la fin des subventions américaines aux véhicules électriques force à faire émerger un marché "plus sain et plus durable", pour lequel "Tesla demeure unique aux Etats-Unis avec une franchise véritablement intégrée et à grande échelle".



Il met aussi en avant l'adoption rapide des véhicules électriques sur des marchés émergents tels que la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil, où un intérêt soutenu des consommateurs pourrait créer un potentiel significatif à long terme pour Tesla.



Enfin, Canaccord estime qu'une expansion mondiale plus rapide des Robotaxis et des initiatives FSD (full self-drivng) de Tesla pourrait renforcer le sentiment du marché et justifier un multiple de valorisation plus vigoureux en 2026.