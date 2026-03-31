Entre le basculement des flux d'exportation et une vague soudaine de tarifs douaniers onéreux, le secteur ferroviaire a passé l'année à esquiver les obstacles. Pourtant, le géant du rail Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a réussi à transformer ce chaos en une véritable leçon de logistique transcontinentale.

L'année 2025 a été marquée par un chaos commercial et une volatilité extrême. Bien que l'économie américaine ait résisté, le secteur manufacturier s'est enlisé dans un marasme record de 28 mois jusqu'au début de 2025, selon l'Institute for Supply Management (ISM). Cette conjoncture a rendu la tâche particulièrement rude pour les transporteurs ferroviaires acheminant des équipements industriels lourds.

L'essentiel de l'activité s'est en réalité déplacé vers le sud, le Mexique ayant officiellement détrôné le Canada pour devenir le premier marché d'exportation des États-Unis, avec un volume de marchandises s'elevant à 337,9 milliards de dollars américains.

La rentabilité n'a toutefois pas été aisée à maintenir. Un droit de douane de 25% sur les importations transfrontalières a infligé un manque à gagner de 200 millions de dollars aux grands acteurs du rail, les contraignant à l'agilité sous peine de déclin. Au milieu de ce tumulte, CPKC a tiré son épingle du jeu grâce à son réseau reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce qui lui a conféré un avantage compétitif majeur tout au long de l'exercice.

Les chiffres de CPKC pour 2025 témoignent d'une activité soutenue. Le groupe a mis l'accent sur les céréales et le charbon, ce qui a porté ses tonnes-milles payantes (RTM) à 219,4 milliards, soit une hausse de 4% par rapport aux 211,0 milliards de 2024. Il a également acheminé 4,5 millions de wagons — une progression de 3% — prouvant sa capacité à maintenir sa cadence malgré un contexte complexe.

Point d'orgue de cette performance : la fusion entre Canadian Pacific (CP) et Kansas City Southern (KCS) a officiellement porté ses fruits en termes de rapidité. La vitesse du réseau a augmenté de 13% depuis le rapprochement, et avec une hausse de 3% des tonnes-milles brutes, l'ensemble du système tri-national gagne en fluidité opérationnelle.

Des résultats au vert

L'exercice 2025 a été historique pour CPKC, validant la pertinence stratégique de cette ligne ferroviaire unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le chiffre d'affaires total a progressé de 4% pour atteindre 15,1 milliards de dollars canadiens, contre 14,5 milliards en 2024. Plus impressionnant encore, le bénéfice net publié a bondi de 11% à 4,14 milliards de dollars canadiens, tandis que le flux de trésorerie opérationnel est resté solide à 5,3 milliards de dollars.

CPKC a établi un nouveau record d'efficacité en ne dépensant que 60 cents pour chaque dollar gagné, soit une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 1,4% sur l'exercice. Le groupe démontre ainsi une optimisation rigoureuse de ses coûts de transport de fret à l'échelle du continent.

Si les revenus du segment Charbon ont explosé de 85% au deuxième trimestre 2025 grâce à une forte production minière et au déstockage, le segment Métaux et Minéraux a subi de plein fouet les taxes sur l'acier et l'aluminium. Cela rappelle que même un géant du rail ne peut totalement s'affranchir des tensions commerciales mondiales.

Un titre attractif

Actuellement, l'action CPKC s'echange à 108 dollars canadiens, en hausse d'environ 8,7% sur les douze derniers mois. Bien que le titre reste légèrement en deçà de son plus haut sur 52 semaines (122,25 dollars canadiens), sa capitalisation boursière de 98,9 milliards de dollars canadiens (69,6 milliards de dollars américains) en fait un poids lourd incontestable du secteur.

Sur le plan de la valorisation, le dossier semble attractif : le ratio cours/bénéfice (P/E) sur les résultats attendus en 2026 s'élève à 21,5x, ce qui représente une décote intéressante par rapport à sa moyenne historique sur trois ans de 24,5x.

Le consensus des analystes est résolument à l'achat : sur 30 experts suivant la valeur, 25 recommandent d'acheter le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 121,75 dollars canadiens, suggérant un potentiel de hausse de 12,6% par rapport aux cours actuels. En d'autres termes, le titre dispose d'une réelle marge de progression.

Risques de déraillement

Le principal défi demeure la surveillance réglementaire. En tant qu'unique liaison ferroviaire directe entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, CPKC fait l'objet d'un examen constant concernant la concurrence et les politiques tarifaires.

L'aspect conjoncturel ne doit pas être négligé. Un ralentissement de la consommation ou de la production manufacturière entraînerait une baisse rapide des volumes de fret. Enfin, les risques opérationnels, tels que les hivers rigoureux ou d'éventuels mouvements sociaux, conservent le pouvoir de paralyser ponctuellement le réseau.