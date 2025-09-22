Les deux groupes ont annoncé que l'offre publique d'achat obligatoire de Canal+ portant sur l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MCG, est désormais inconditionnelle. Canal+ exerce donc désormais un contrôle effectif de MultiChoice précise le groupe.
'L'acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée, consolidant ainsi la position du Groupe combiné en tant qu'entreprise mondiale de médias et de divertissement' indique la direction.
Le Groupe combiné compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17 000 salariés.
Canal+ annonce la prise de controle effective de MultiChoice
Publié le 22/09/2025 à 08:52
