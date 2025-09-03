CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).