Canal+ et Amazon Fire TV renforcent leur partenariat en Europe

Le groupe audiovisuel a annoncé mardi la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec Amazon Fire TV dans plusieurs pays européens afin de renforcer la distribution et la visibilité de ses contenus sur les appareils du géant américain.

L'accord couvre la France, la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Suisse, la Hongrie et la Belgique. Il vise à améliorer l'intégration de l'application Canal+ sur les appareils Fire TV et à faciliter la découverte des contenus du groupe audiovisuel par les utilisateurs.



Les deux partenaires entendent ainsi combiner la puissance de distribution d'Amazon dans le divertissement connecté avec l'offre de contenus premium de Canal+, dans le but de renforcer l'engagement des abonnés et d'élargir l'audience du groupe.



En France, cette coopération se traduira également par une offre promotionnelle commune. À compter du 23 juin, les clients achetant un appareil Fire TV éligible sur Amazon.fr bénéficieront d'un mois d'abonnement à Canal+ offert.



Canal estime que ce partenariat permettra de renforcer l'expérience proposée à ses plus de 18 millions d'abonnés en Europe tout en facilitant l'acquisition de nouveaux clients grâce à une meilleure exposition de ses contenus sur l'écosystème Fire TV