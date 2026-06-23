Canal+ et Amazon Fire TV renforcent leur partenariat en Europe
Le groupe audiovisuel a annoncé mardi la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec Amazon Fire TV dans plusieurs pays européens afin de renforcer la distribution et la visibilité de ses contenus sur les appareils du géant américain.
L'accord couvre la France, la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Suisse, la Hongrie et la Belgique. Il vise à améliorer l'intégration de l'application Canal+ sur les appareils Fire TV et à faciliter la découverte des contenus du groupe audiovisuel par les utilisateurs.
Les deux partenaires entendent ainsi combiner la puissance de distribution d'Amazon dans le divertissement connecté avec l'offre de contenus premium de Canal+, dans le but de renforcer l'engagement des abonnés et d'élargir l'audience du groupe.
En France, cette coopération se traduira également par une offre promotionnelle commune. À compter du 23 juin, les clients achetant un appareil Fire TV éligible sur Amazon.fr bénéficieront d'un mois d'abonnement à Canal+ offert.
Canal estime que ce partenariat permettra de renforcer l'expérience proposée à ses plus de 18 millions d'abonnés en Europe tout en facilitant l'acquisition de nouveaux clients grâce à une meilleure exposition de ses contenus sur l'écosystème Fire TV
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.