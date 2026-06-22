Canal+ étend son partenariat avec Samsung en Afrique

Le groupe audiovisuel (-1,69% à Londres) et Samsung Electronics étendent leur partenariat stratégique aux marchés africains anglophones et lusophones couverts par MultiChoice Group.

Dans le cadre de cet accord, l'application de streaming DStv Stream sera préinstallée sur les Smart TV Samsung commercialisées dans 18 pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Angola, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, à compter du 1er juin 2026.



Cette intégration permettra aux utilisateurs d'accéder directement depuis l'écran d'accueil de leur téléviseur à l'offre de contenus de DStv Stream, qui comprend notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Premier League anglaise, des compétitions de rugby ainsi qu'un large catalogue de programmes de divertissement.



Canal+ souligne que cette initiative s'inscrit dans le prolongement du partenariat conclu avec Samsung sur 40 marchés en Europe, en Afrique francophone et en Asie. Le groupe y voit également une illustration des synergies attendues de son rapprochement avec MultiChoice, notamment dans le développement de la distribution numérique et des services de streaming sur le continent africain.