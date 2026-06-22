Dans le cadre de cet accord, l'application de streaming DStv Stream sera préinstallée sur les Smart TV Samsung commercialisées dans 18 pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Angola, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, à compter du 1er juin 2026.
Cette intégration permettra aux utilisateurs d'accéder directement depuis l'écran d'accueil de leur téléviseur à l'offre de contenus de DStv Stream, qui comprend notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Premier League anglaise, des compétitions de rugby ainsi qu'un large catalogue de programmes de divertissement.
Canal+ souligne que cette initiative s'inscrit dans le prolongement du partenariat conclu avec Samsung sur 40 marchés en Europe, en Afrique francophone et en Asie. Le groupe y voit également une illustration des synergies attendues de son rapprochement avec MultiChoice, notamment dans le développement de la distribution numérique et des services de streaming sur le continent africain.
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.