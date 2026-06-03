Canal+ fait son entrée à la Bourse de Johannesburg
Déjà coté à la Bourse de Londres depuis décembre 2024, le groupe audiovisuel (+0,28%) devient la première entreprise française à rejoindre le marché de Johannesburg (JSE) grâce à la procédure de cotation accélérée ("fast-track"). Le groupe est également la seule société internationale du secteur des médias et du divertissement présente sur le JSE.
Présent dans plus de 70 pays et fort d'environ 15 000 collaborateurs, Canal+ revendique plus de 18 millions d'abonnés dans 12 pays européens.
En Afrique, où il est implanté depuis plus de trente ans, le groupe compte désormais 23 millions d'abonnés répartis dans plus de 40 pays et propose des contenus dans plus de 50 langues.
Cette cotation s'inscrit dans la stratégie de groupe visant à renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance, en particulier en Afrique subsaharienne. Le groupe met en avant plusieurs facteurs favorables à long terme : une population jeune en forte expansion, une amélioration continue de la connectivité, une croissance économique soutenue et une demande croissante pour les contenus et les services de divertissement.
Selon Canal +, cette opération devrait améliorer la liquidité du titre et permettre aux investisseurs africains de participer davantage à la croissance du groupe.
"Rejoindre la Bourse de Johannesburg est une illustration de notre ambition et de notre confiance dans l'avenir de l'Afrique et de son industrie créative", a déclaré Maxime Saada, directeur général de CANAL+. "Nous sommes fiers de devenir la première société française cotée à Johannesburg et la seule entreprise mondiale du secteur des médias et du divertissement présente sur cette place boursière."
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.