Canal+ lance son label "Studiocanal on Stage"
Publié le 26/11/2025 à 09:20
Renforçant la stratégie de développement et d'expansion du catalogue à travers de multiples formats, ce label sera piloté par Ron Halpern, directeur général adjoint en charge de la production globale, à l'origine du projet.
"Aux côtés de Studiocanal Stories et de Sixth Dimension, ce nouveau label nous offre un cadre clair pour enrichir notre catalogue et faire découvrir nos histoires à de nouveaux publics", explique Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal.
"Paddington the Musical, qui fera ses débuts à Londres le 30 novembre, illustre parfaitement cette ambition. Nous nous réjouissons également de développer des projets à l'Olympia, gérée par Canal+", poursuit-elle.