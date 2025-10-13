Canal+ présente les résultats de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire sur MultiChoice Group

Canal+ et MultiChoice Group (MCG) ont annoncé les résultats de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire lancée par Canal+ sur l'ensemble des actions de MultiChoice Group.



À l'issue de l'Offre, Canal+ détiendra environ 94,39 % de l'ensemble des actions de MCG.



L'offre a été acceptée par plus de 90 % des autres actionnaires de MultiChoice.



Canal+ engagera prochainement la procédure d'acquisition forcée des actions restantes (' squeeze out '), afin de faire de MultiChoice une filiale à 100 %.



Une fois cette étape franchie, Canal+ initiera le retrait de MCG de la Bourse de Johannesburg (JSE), sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.



Maxime Saada, Président du Directoire de Canal+, a déclaré : ' Compte tenu du rôle majeur que Canal+ jouera désormais en Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent africain, nous estimons qu'il est essentiel que les investisseurs puissent avoir accès à un acteur de premier plan des médias et du divertissement via la Bourse de Londres et celle de Johannesburg. '