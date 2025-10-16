Canal+ s'inscrit en légère hausse jeudi à la Bourse de Londres suite à la confirmation de ses objectifs pour 2025 dans le sillage d'un chiffre d'affaires ressorti globalement en ligne avec les prévisions sur les neuf premiers mois de l'année.
Le groupe de médias et de divertissement indique avoir généré un chiffre d'affaires de 4.606 millions d'euros sur la période allant de janvier à septembre, soit une croissance organique de 1,2%.
Son chiffre d'affaires ressort cependant en baisse de 2,4% en tenant compte de l'arrêt de certains contrats et activités, de la résiliation du partenariat avec Disney, de la fin de la sous-licence de la Ligue des Champions et de l'arrêt de la chaîne C8.
En tenant compte de l'intégration de MultiChoice à partir du 20 septembre, une opération qui doit lui permettre d'atteindre une taille critique, le chiffre d'affaires total du groupe combiné se trouve augmenté de 78 millions d'euros, à 4.684 millions d'euros.
Dans son communiqué, Canal indique confirmer ses objectifs annuels, prévoyant toujours un Ebitda d'environ 515 millions d'euros, un flux de trésorerie trésorerie opérationnel (CFFO) supérieur à 500 million d'euros et un flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 370 millions d'euros.
Suite à cette publication sans grande surprise, l'action Canal+ progressait d'environ 1,5% jeudi à la Bourse de Londres. Le titre affiche une hausse de plus de 21% depuis son introduction en Bourse de décembre 2024.
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
