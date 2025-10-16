Canal+ s'inscrit en légère hausse après un C.A. neuf mois sans surprise

Canal+ s'inscrit en légère hausse jeudi à la Bourse de Londres suite à la confirmation de ses objectifs pour 2025 dans le sillage d'un chiffre d'affaires ressorti globalement en ligne avec les prévisions sur les neuf premiers mois de l'année.



Le groupe de médias et de divertissement indique avoir généré un chiffre d'affaires de 4.606 millions d'euros sur la période allant de janvier à septembre, soit une croissance organique de 1,2%.



Son chiffre d'affaires ressort cependant en baisse de 2,4% en tenant compte de l'arrêt de certains contrats et activités, de la résiliation du partenariat avec Disney, de la fin de la sous-licence de la Ligue des Champions et de l'arrêt de la chaîne C8.



En tenant compte de l'intégration de MultiChoice à partir du 20 septembre, une opération qui doit lui permettre d'atteindre une taille critique, le chiffre d'affaires total du groupe combiné se trouve augmenté de 78 millions d'euros, à 4.684 millions d'euros.



Dans son communiqué, Canal indique confirmer ses objectifs annuels, prévoyant toujours un Ebitda d'environ 515 millions d'euros, un flux de trésorerie trésorerie opérationnel (CFFO) supérieur à 500 million d'euros et un flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 370 millions d'euros.



Suite à cette publication sans grande surprise, l'action Canal+ progressait d'environ 1,5% jeudi à la Bourse de Londres. Le titre affiche une hausse de plus de 21% depuis son introduction en Bourse de décembre 2024.