L'action Canal+ s'inscrit en forte hausse vendredi matin à la Bourse de Londres alors que le groupe audiovisuel a annoncé hier soir s'être assuré le renouvellement de 100% de ses droits exclusifs sur la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition européenne de football, qu'il pourra continuer de diffuser en France jusqu'en 2031, au ' grand soulagement' des analystes qui couvrent la valeur.
Dans un communiqué, Canal précise qu'il va conserver l'intégralité des droits de retransmission de l'UEFA Champions League pour quatre saisons supplémentaires, de 2027/2028 à 2030/2031, mais aussi ceux relatifs à l'UEFA Europa League et l'UEFA Conference League, deux compétitions de moindre importance.
Pour Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, la reconduction de ce partenariat avec l'UEFA vient conforter le statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football affiché par son groupe.
'Cette prolongation illustre notre ambition: offrir à nos abonnés le meilleur du football européen, avec toujours plus de spectacle, d'émotions et d'expertise grâce au savoir-faire unique de la rédaction des sports de Canal+', a-t-il souligné.
L'accord va permettre au groupe de continuer à traiter l'actualité de la Champions League tous ses magazines comme le Canal Champions Club, le Canal Football Club, le Canal Sport Club, le Late Football Club, ainsi que sur sa chaîne Infosport+. Toutes les compétitions seront en outre disponibles sur l'application Canal+.
Pour mémoire, le groupe diffuse également l'intégralité de la Premier League anglaise, les deux meilleures affiches de l'Arkema Première Ligue en France, mais aussi la Formule 1 et le MotoGP ainsi que l'intégralité du Top 14 de rugby et certains des plus grands tournois de golf, de MMA ou de padel.
Suite à ces annonces, le titre Canal+ coté à la Bourse de Londres s'adjugeait plus de 6% vendredi dans les premiers échanges.
Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue soulignent que les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés, mais évoquent un montant inférieur à celui de 480 millions d'euros qui avait été déboursé pour la période 2024/2027.
'C'est un véritable soulagement quand on sait que Paramount s'est assuré des mêmes droits pour le Royaume-Uni et l'Allemagne à l'issue d'un appel d'offres particulièrement concurrentiel (le groupe aurait versé au moins un milliard de livres rien que pour le marché britannique)', explique le cabinet de recherche indépendant.
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
