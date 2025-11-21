Canal+ sécurise les droits de la Champions League, le titre monte

L'action Canal+ s'inscrit en forte hausse vendredi matin à la Bourse de Londres alors que le groupe audiovisuel a annoncé hier soir s'être assuré le renouvellement de 100% de ses droits exclusifs sur la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition européenne de football, qu'il pourra continuer de diffuser en France jusqu'en 2031, au ' grand soulagement' des analystes qui couvrent la valeur.



Dans un communiqué, Canal précise qu'il va conserver l'intégralité des droits de retransmission de l'UEFA Champions League pour quatre saisons supplémentaires, de 2027/2028 à 2030/2031, mais aussi ceux relatifs à l'UEFA Europa League et l'UEFA Conference League, deux compétitions de moindre importance.



Pour Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, la reconduction de ce partenariat avec l'UEFA vient conforter le statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football affiché par son groupe.



'Cette prolongation illustre notre ambition: offrir à nos abonnés le meilleur du football européen, avec toujours plus de spectacle, d'émotions et d'expertise grâce au savoir-faire unique de la rédaction des sports de Canal+', a-t-il souligné.



L'accord va permettre au groupe de continuer à traiter l'actualité de la Champions League tous ses magazines comme le Canal Champions Club, le Canal Football Club, le Canal Sport Club, le Late Football Club, ainsi que sur sa chaîne Infosport+. Toutes les compétitions seront en outre disponibles sur l'application Canal+.



Pour mémoire, le groupe diffuse également l'intégralité de la Premier League anglaise, les deux meilleures affiches de l'Arkema Première Ligue en France, mais aussi la Formule 1 et le MotoGP ainsi que l'intégralité du Top 14 de rugby et certains des plus grands tournois de golf, de MMA ou de padel.



Suite à ces annonces, le titre Canal+ coté à la Bourse de Londres s'adjugeait plus de 6% vendredi dans les premiers échanges.



Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue soulignent que les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés, mais évoquent un montant inférieur à celui de 480 millions d'euros qui avait été déboursé pour la période 2024/2027.



'C'est un véritable soulagement quand on sait que Paramount s'est assuré des mêmes droits pour le Royaume-Uni et l'Allemagne à l'issue d'un appel d'offres particulièrement concurrentiel (le groupe aurait versé au moins un milliard de livres rien que pour le marché britannique)', explique le cabinet de recherche indépendant.