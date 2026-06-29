Canal + soutenu par Bank of America

Le groupe audiovisuel s'adjuge plus de 3% à la Bourse de Londres alors que la banque américaine a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre.

BofA réaffirme sa recommandation acheter sur Canal+, avec un objectif de cours maintenu à 500 pence. Le broker prévient que les résultats semestriels, attendus le 28 juillet, seront difficiles à interpréter en raison de la première consolidation de MultiChoice, de l'arrêt de Showmax et des évolutions de périmètre. Il estime toutefois que le groupe devrait confirmer ses objectifs à l'horizon 2026.



L'attention des investisseurs se portera surtout sur les premiers signes de stabilisation de MultiChoice. Si les synergies de coûts devraient commencer à se matérialiser, leurs effets seront temporairement atténués par l'inflation des coûts et les investissements liés au plan " Boost ".



En parallèle, les activités historiques de Canal+ devraient poursuivre l'amélioration de leur rentabilité.



Bank of America reste ainsi confiante dans les perspectives du groupe, portée par son potentiel de croissance en Afrique et une valorisation jugée attractive, avec un rendement de flux de trésorerie disponible estimé à environ 17 % en 2028.

