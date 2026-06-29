Canal + soutenu par Bank of America
Le groupe audiovisuel s'adjuge plus de 3% à la Bourse de Londres alors que la banque américaine a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre.
Publié le 29/06/2026 à 11:35
L'attention des investisseurs se portera surtout sur les premiers signes de stabilisation de MultiChoice. Si les synergies de coûts devraient commencer à se matérialiser, leurs effets seront temporairement atténués par l'inflation des coûts et les investissements liés au plan " Boost ".
En parallèle, les activités historiques de Canal+ devraient poursuivre l'amélioration de leur rentabilité.
Bank of America reste ainsi confiante dans les perspectives du groupe, portée par son potentiel de croissance en Afrique et une valorisation jugée attractive, avec un rendement de flux de trésorerie disponible estimé à environ 17 % en 2028.