Canal + : StudioCanal prend le contrôle de Sam Productions
Studiocanal, filiale de Canal+, a annoncé porter sa participation dans la société de production danoise Sam Productions à 51%, contre une participation minoritaire jusqu'à présent, devenant ainsi son actionnaire principal. Les fondateurs, Adam Price et Meta Louise Foldager Sørensen, conserveront chacun 24,5% du capital.
Cette opération s'accompagne du regroupement des activités de Meta Film et d'A&M Productions au Danemark, en Suède et en Norvège au sein de Sam Productions. L'objectif est d'accélérer le développement du groupe à l'échelle nordique et d'élargir son activité dans les séries, les longs métrages, les documentaires, les programmes non scénarisés et les podcasts.
Studiocanal apportera également de nouveaux capitaux afin de soutenir la croissance de Sam Productions, qui pourra davantage s'appuyer sur les capacités internationales du groupe en matière de production, de financement et de distribution.
Peu après midi, l'action Canal + reculait de 3,78% à la Bourse de Londres.
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.