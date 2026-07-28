Canal+ surpasse les attentes grâce une saisonnalité favorable
Canal+ bondit de près de 8% ce mardi à la Bourse de Londres après avoir fait mieux que prévu au 1er semestre, les investisseurs se réjouissant notamment de l'amélioration des tendances commerciales du côté de sa plateforme de diffusion africaine MultiChoice.
Grâce à la consolidation de MultiChoice, le groupe de télévision payante a vu son chiffre d'affaires semestriel bondir de 40% sur un an à 4 287 millions d'euros.
Hors MultiChoice, la croissance à périmètre et taux de change constants ressort à 1,4%
Son résultat opérationnel ajusté (Ebita) avant éléments exceptionnels s'est quant à lui accru de 68% pour atteindre 433 millions d'euros, alors que le consensus visait 374 millions d'euros.
Hors MultiChoice, la croissance de 13% du résultat opérationnel ajusté a été soutenue par des améliorations opérationnelles et des effets de saisonnalité favorables, indique Canal.
Le groupe dit avoir profité d'effets de saisonnalité positifs importants, en raison de l'échéancier des coûts de contenus, de la mise en oeuvre du plan de relance commerciale et du report de certains paiements chez MultiChoice.
Des analystes séduits et des objectifs annuels confirmés
"La publication est donc supérieure aux attentes, avec des premiers signes encourageants sur le redressement commercial de MultiChoice et une exécution rapide des synergies", réagissent ce matin les analystes d'Oddo BHF.
La société de Bourse, qui réitère son opinion surperformance sur le titre et son objectif de cours de 420 pence, estime que la clé sera les indications sur l'inflexion organique de MultiChoice, tout en se disant très confiante quant à la capacité de l'équipe de management à redresser les performances de l'entreprise.
S'agissant de ses perspectives, Canal+ a estimé que l'atteinte de ses objectifs 2026 était en bonne voie, en dépit du contexte économique et géopolitique incertain susceptible de peser sur certaines de ses activités.
Pour mémoire, le groupe prévoit un chiffre d'affaires stable cette année, assorti d'un résultat opérationnel ajusté de 735 millions d'euros et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) supérieur à 250 millions d'euros, avant règlement du litige relatif à la TVA et frais de restructuration.
Cotée à la Bourse de Londres, l'action prenait 7,8% à 250 pence autour de 9h00. Le titre affiche une progression de plus de 24% depuis sa première cotation Outre-Manche, fin 2024.
CANAL+ SA, anciennement connu sous le nom de Groupe Canal+, est une société de médias basée en France. L'activité principale de la société est d'agir en tant que holding ultime du groupe. Elle propose des chaînes de télévision et des services. La société fournit des services de télévision par abonnement en France, gère la distribution d'autres chaînes et investit dans la production cinématographique par l'intermédiaire de sa filiale, StudioCanal. La société est présente dans 52 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et autres. Les différentes activités de la société comprennent : la télévision par abonnement (en direct et à la demande, principalement à travers les offres premium de Canal+, y compris sa plateforme Canal+ OTT, mais aussi ses participations dans MultiChoice en Afrique, Viaplay en Europe et Viu en Asie) ; la télévision financée par la publicité (à travers les chaînes FTA) et le streaming vidéo (à travers Dailymotion et Viu) ; la production et la distribution de contenu (principalement à travers Studiocanal, son studio interne) et les services de télécommunication (à travers GVA et Canal+ Telecom dans les territoires d'outre-mer).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.