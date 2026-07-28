Canal+ surpasse les attentes grâce une saisonnalité favorable

Canal+ bondit de près de 8% ce mardi à la Bourse de Londres après avoir fait mieux que prévu au 1er semestre, les investisseurs se réjouissant notamment de l'amélioration des tendances commerciales du côté de sa plateforme de diffusion africaine MultiChoice.

Grâce à la consolidation de MultiChoice, le groupe de télévision payante a vu son chiffre d'affaires semestriel bondir de 40% sur un an à 4 287 millions d'euros.



Hors MultiChoice, la croissance à périmètre et taux de change constants ressort à 1,4%



Son résultat opérationnel ajusté (Ebita) avant éléments exceptionnels s'est quant à lui accru de 68% pour atteindre 433 millions d'euros, alors que le consensus visait 374 millions d'euros.



Hors MultiChoice, la croissance de 13% du résultat opérationnel ajusté a été soutenue par des améliorations opérationnelles et des effets de saisonnalité favorables, indique Canal.



Le groupe dit avoir profité d'effets de saisonnalité positifs importants, en raison de l'échéancier des coûts de contenus, de la mise en oeuvre

du plan de relance commerciale et du report de certains paiements chez MultiChoice.



Des analystes séduits et des objectifs annuels confirmés



"La publication est donc supérieure aux attentes, avec des premiers signes encourageants sur le redressement commercial de MultiChoice et une exécution rapide des synergies", réagissent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



La société de Bourse, qui réitère son opinion surperformance sur le titre et son objectif de cours de 420 pence, estime que la clé sera les indications sur l'inflexion organique de MultiChoice, tout en se disant très confiante quant à la capacité de l'équipe de management à redresser les performances de l'entreprise.



S'agissant de ses perspectives, Canal+ a estimé que l'atteinte de ses objectifs 2026 était en bonne voie, en dépit du contexte économique et

géopolitique incertain susceptible de peser sur certaines de ses activités.



Pour mémoire, le groupe prévoit un chiffre d'affaires stable cette année, assorti d'un résultat opérationnel ajusté de 735 millions d'euros et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) supérieur à 250 millions d'euros, avant règlement du litige relatif à la TVA et frais de restructuration.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action prenait 7,8% à 250 pence autour de 9h00. Le titre affiche une progression de plus de 24% depuis sa première cotation Outre-Manche, fin 2024.