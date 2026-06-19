Alors que Canon Marketing Japan tente un pivot stratégique vers le logiciel, un environnement macroéconomique difficile vient contrarier ses plans.

Le Japon n'avait pas anticipé une crise énergétique au Moyen-Orient, mais l'effet domino géopolitique vient de frapper de plein fouet la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays au premier trimestre 2026, par rapport à l'estimation initiale de 2,1 %. Cette révision à la baisse a brusquement gelé les dépenses des entreprises.

Alors que le gouvernement tablait initialement sur une hausse de 0,3 %, les entreprises ont réduit leurs dépenses d'investissement (CAPEX) de 0,7 % au cours du trimestre. Bien que ce repli soit une mauvaise nouvelle pour l'économie, les experts du marché redoutaient initialement une chute plus marquée de 0,9 %.

Le moteur économique à long terme reste lié à la transformation numérique. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) prévient qu'une pénurie aiguë d'ingénieurs informatiques continuera d'imposer une vague d'automatisation à travers le pays jusqu'en 2030. Pour les entreprises de matériel informatique de la vieille école, les imprimantes traditionnelles et le papier sont un secteur en déclin. Les géants technologiques historiques doivent s'affranchir de leurs racines matérielles pour se transformer rapidement en fournisseurs de logiciels et de services cloud à hautes marges.

C'est précisément la stratégie déployée par Canon Marketing Japan Inc., la branche de distribution commerciale et de services informatiques du groupe Canon sur le marché domestique. Plutôt que d'attendre un rebond macroéconomique, l'entreprise endosse activement le rôle de fournisseur de solutions informatiques et de services cloud pour les entreprises. Cette approche axée sur la technologie porte ses fruits au niveau du bénéfice net.

Une exécution millimétrée

Canon Marketing Japan a réalisé un chiffre d'affaires de 171,7 milliards de yens japonais (JPY) au premier trimestre 2026, en hausse de 2,6 % sur un an par rapport aux 167,3 milliards de JPY, grâce à une concentration stratégique sur les solutions informatiques à forte marge. Les produits Canon et les autres activités ont également contribué à cette croissance.

Le résultat opérationnel a suivi la même tendance. Il a bondi à 18,5 milliards de JPY, soit une augmentation de 40,7 % sur un an par rapport aux 13,2 milliards de JPY, bénéficiant d'une marge brute plus élevée et d'une baisse des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A).

Le principal moteur a été une progression de 2,4 milliards de JPY de la marge brute. Cela s'explique en partie par les produits et services à haute valeur ajoutée, principalement dans les segments "Enterprise" et "Area".

Le reste de la croissance provient d'une réduction de 1,5 milliard de JPY des frais SG&A, tandis que la hausse des volumes de ventes a apporté une contribution modeste de 1,4 milliard de JPY.

En conséquence, le bénéfice après impôts (PAT) a grimpé de 45,3 % pour atteindre 12,8 milliards de JPY, contre 8,8 milliards de JPY au premier trimestre 2025, principalement grâce à une structure plus légère et une gestion plus agile.

Entre dynamique boursière et doutes

L'action Canon Marketing Japan s'échange à 3 365 JPY, affichant un gain de 21,5 % sur les 12 derniers mois, bien qu'elle se situe nettement en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 3 941 JPY.

Le titre se négocie à 15,8 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, une légère décote par rapport à sa moyenne historique sur deux ans de 16,5 fois. Cette décote par rapport à son multiple historique témoigne du scepticisme du marché.

La communauté des analystes reste toutefois résolument optimiste : sur les quatre analystes qui suivent la valeur, trois recommandent l'achat tandis qu'un a opté pour "Conserver". Cela porte l'objectif de cours moyen à 4 112,50 JPY, impliquant un potentiel de hausse de 21,3 %.

Les risques du métier

Les puces mémoire sont en pénurie et les prix s'envolent, ce qui signifie que la fabrication ou l'achat de matériel devient rapidement onéreux. L'instabilité au Moyen-Orient fait grimper le prix des ressources, pesant sur les coûts d'approvisionnement de Canon.

Les contraintes liées au capital humain, notamment la pénurie de main-d'œuvre et le déficit de compétences, restent critiques. Canon fait le pari que cette pénurie de main-d'œuvre obligera les clients à acheter ses logiciels de productivité et ses outils de cybersécurité, quel que soit l'état de leurs budgets. Enfin, à mesure que les entreprises abandonnent le papier pour des flux de travail numériques et font face à des réglementations environnementales strictes, les ventes d'imprimantes traditionnelles de Canon pourraient se contracter.