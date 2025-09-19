Capgemini a émis pour 4 MdsE d'emprunt obligataire

Capgemini annonce avoir émis avec succès jeudi un emprunt obligataire de 4 milliards d'euros, sursouscrite environ 3,2 fois, comprenant quatre tranches à des échéances allant de 2 à 9 ans et portant des coupons allant de 'Euribor 3 mois plus 0,30%' à 3,50%.



'Le fort intérêt des investisseurs suscité par cette émission obligataire témoigne de leur confiance dans le modèle économique de Capgemini et la qualité de son profil financier', commente le directeur financier Nive Bhagat.



Son produit sera utilisé pour financer l'acquisition de WNS et refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux de Capgemini. Suite à cette émission obligataire, le crédit relais conclu dans le cadre de l'acquisition sera annulé.