Capgemini bien orienté avec des propos d'analyste

Capgemini prend plus de 2%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 160 à 169 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle à ses yeux 'très positive'.



Selon le bureau d'études, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.



Suite à cette publication, Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. Il en résulte une hausse de 1% et 1,5% de ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.