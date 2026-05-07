Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 MEUR arrivé à maturité et remboursé le 15 avril 2026.

Selon le géant français des services informatiques, ces obligations nouvellement émises devraient être notées "BBB+" par Standard & Poor's, en ligne avec la notation émetteur "BBB+/perspective stable" attribuée à Capgemini.