Capgemini émet des obligations pour 800 MEUR

Capgemini annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 800 MEUR à 7 ans et portant un coupon de 3,875% (prix d'émission de 99,083%), une émission obligataire qui a été sursouscrite environ 2,7 fois.

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 MEUR arrivé à maturité et remboursé le 15 avril 2026.



Selon le géant français des services informatiques, ces obligations nouvellement émises devraient être notées "BBB+" par Standard & Poor's, en ligne avec la notation émetteur "BBB+/perspective stable" attribuée à Capgemini.