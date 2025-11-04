Capgemini et Orano déploient un robot dans le secteur du nucléaire

Orano et Capgemini annoncent le déploiement du premier robot humanoïde intelligent dans le secteur du nucléaire.



Le robot baptisé Hoxo est doté d'intelligence artificielle (IA) embarquée et de capteurs avancés à des fins de perception en temps réel, de navigation autonome, de réalisation de gestes techniques et d'interaction.



Son objectif est d'opérer en association avec les équipes dans les installations nucléaires, y compris dans des environnements d'intervention contraignants.



Durant 4 mois, les équipes innovation d'Orano Melox vont conduire la phase d'essais afin de confirmer le champ d'applications de ce robot qui allie mobilité, précision et intelligence artificielle.



' Ce projet piloté par notre AI Robotics & Experiences Lab incarne la convergence entre robotique, intelligence artificielle, vision par ordinateur et jumeaux numériques. Il redéfinit l'interaction homme-machine dans des environnements sensibles et repousse les limites de l'automatisation industrielle ' déclare Pascal Brier, Directeur de l'Innovation de Capgemini et membre du Comité Exécutif du Groupe.