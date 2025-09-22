CapGemini : Invest Securities ajuste son objectif de cours

Invest Securities confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif de cours à 232 E (contre 235 E) sur le titre après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires et antitrust requises pour l'acquisition de WNS.



'Après les annonces de la semaine dernière (obtention des autorisations réglementaires et financement), nous intégrons l'acquisition de WNS à compter d'octobre 2025, avec à la clé un impact relutif de +4%/+6% sur les BPA 2026-27e (+1pt d'impact relutif lié au rachat d'actions du 2ème semestre 2025)' indique le bureau d'analyse.



L'analyste estime que cette acquisition ne modifie pas significativement le profil de CapGemini et ne lèvera pas les incertitudes relatives aux impacts de l'IA sur le métier des services IT.



'Pour autant, le fait que le groupe adopte une attitude offensive pour s'adapter face à l'IA et la bonne exécution du management en termes d'acquisitions nous confortent dans notre opinion positive' rajoute Invest Securities en conclusion de son étude.