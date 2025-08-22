Capgemini lance TryZone IQ, une innovation basée sur l'IA générative

Capgemini fait part du démarrage cette semaine de TryZone IQ, son innovation basée sur l'IA générative, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 dont le groupe français est Partenaire Officiel.



Cette première utilisation de l'IA générative lors d'une Coupe du Monde de Rugby, fournira des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 13 fois avec un rendement proche de 3%.