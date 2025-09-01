Capgemini : les actionnaires de WNS approuvent l'opération de rachat

Les actionnaires du spécialiste indo-américain de l'IA agentique WNS ont approuvé vendredi soir le rachat de leur groupe par le français Capgemini dans le cadre d'une opération évaluée à 3,3 milliards de dollars, hors dette nette.



Des actionnaires représentant 99,9% du capital ont voté en faveur du projet de rapprochement, bien au-dessus du seuil de 75% nécessaire au feu vert de la transaction, selon le décompte publié par WNS à l'issue de la réunion.



Le rachat de WNS par Capgemini, annoncé début juillet, doit donner naissance à un leader mondial des opérations intelligentes basées sur l'IA agentique, une technologie qui permet la réalisation de tâches opérationnelles et répétitives de manière autonome.



A la suite de cette approbation, l'opération reste uniquement conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, ce qui laisse entrevoir sa finalisation d'ici la fin de l'année, précise Capgemini dans un communiqué.

