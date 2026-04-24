Capgemini pénalisé par une dégradation de conseil chez UBS

Capgemini recule de 2,4% et sous-performe ainsi la tendance sur le CAC 40 (-1,1%), pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui s'attend à une persistance des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

La banque suisse dégrade de "achat" à "neutre" son conseil sur le titre du géant français des services informatiques, avec un objectif de cours ramené de 150 à 110 EUR, une nouvelle cible ne laissant que 9% de potentiel de hausse par rapport au dernier cours de clôture.



"Nous voyons des vents contraires liés à l'IA s'amplifier en même temps que les risques macroéconomiques. Bien qu'il soit bon marché, des risques de croissance et de marge plus faibles devraient maintenir les investisseurs à l'écart du titre", estime UBS.