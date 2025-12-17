L'administration Trump hausse le ton contre l'Union européenne, qu'elle accuse de cibler injustement les entreprises américaines. Washington envisage des restrictions sur des groupes européens en réponse aux mesures jugées "discriminatoires" prises à l'encontre des géants du numérique.

L’administration du président Donald Trump a menacé mardi d’imposer des restrictions ou des taxes aux prestataires européens de services. En ligne de mire : des actions jugées "discriminatoires" de la part de l’Union européenne et de certains de ses Etats membres contre les entreprises américaines du numérique. Dans un message publié sur X, le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) accuse Bruxelles d’attaquer les firmes américaines par le biais de procès, d’amendes, de directives et de taxes ciblées, alors que les entreprises européennes, telles qu’Accenture, DHL, Siemens AG, Spotify ou encore Mistral, bénéficient selon Washington d’un accès sans entrave au marché américain.

"Si l’UE persiste à entraver la compétitivité des prestataires de services américains par des moyens discriminatoires, les Etats-Unis n’auront d’autre choix que d’utiliser tous les outils à leur disposition pour contrer ces mesures déraisonnables", a averti l’USTR. Parmi les mesures envisagées figurent des restrictions ou des frais ciblant plusieurs groupes européens : Amadeus, Capgemini, Publicis, SAP SE, en plus des sociétés déjà citées. Cette menace intervient alors que l’Europe renforce la régulation des géants technologiques. Début décembre, la plateforme X d’Elon Musk a écopé d’une amende de 120 millions d’euros, quelques mois après une sanction record de 2,95 milliards contre Google.

Face aux critiques américaines, la Commission européenne a défendu sa position. "Nos règles s’appliquent de manière équitable à toutes les entreprises opérant dans l’Union", a assuré son porte-parole Thomas Regnier. Selon lui, le cadre réglementaire européen vise à garantir "un espace sûr, équitable et équilibré, conforme aux attentes de nos citoyens", et son application se fait "sans discrimination". Bruxelles affirme par ailleurs poursuivre sa coopération avec Washington dans le cadre des engagements pris dans la déclaration conjointe UE–Etats-Unis.