Capgemini grimpe de 6,5% après des résultats portés par l'Amérique du Nord et l'IA. Nordex bondit de 13% après avoir relevé sa marge d'EBITDA cible 2025. Banijay (+8%) rachète Tipico pour doubler dans le gaming. Suss Microtec chute de 21% après un T3 décevant.

Actions en hausse :

Nordex (+13%) monte à l’ouverture ce matin grâce à une révision a la hausse de la marge d’EBITDA pour son exercice 2025. La marge est maintenant attendue entre 7,5 et 8,5%, une forte augmentation par rapport au 5 à 7% attendus précédemment.

Banijay (+8%), la société mère de Betclic, a annoncé le rachat de Tipico en cash. Ce spécialiste des jeux et paris en ligne devrait permettre à Banijay de doubler son chiffre d’affaires dans le gaming et de devenir le quatrième groupe européen de ce segment.

Airtel Africa (+6%) a progressé ce mardi suite à l’annonce de ses résultats, marqués notamment par une croissance du chiffre d’affaires de 26% à 2,98 milliards USD, contre 2,37 milliards USD. Le bénéfice de base par action a été multiplié, passant de 0,8 cent à 8,3 cents US.

Capgemini (+5%) bondit en bourse ce matin à la suite de l’annonce de ses résultats. La hausse a notamment été provoquée par une performance solide en Amérique du Nord et une demande importante pour ses solutions IA. Le groupe a légèrement relevé ses prévisions de croissance annuelle.

Actions en baisse :

Suss Microtec (-21%) s’effondre après avoir abaissé ses prévisions, suite à un troisième trimestre faible. La marge brute de 33,1% est en dessous de ce que le marché attendait (il espérait 38,1%). Cependant, l’entreprise maintient ses prévisions de chiffre d’affaires entre 470 et 510 millions d'euros.

Clariane (-12%) chute après avoir annoncé que son Ebitda progressera moins vite que prévu en 2025. Il est estimé en hausse à 5% mais inférieur à la fourchette initiale de 6% à 9%. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre a progressé et atteint 1,32 milliard d’euros cette année, mais reste inférieur aux prévisions des analystes qui espéraient 1,38 milliard d’euros.

Novartis (-3%) recule malgré un bénéfice net en hausse de 23% au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires net du trimestre est de 13,91 milliards de dollars contre 12,82 milliards l’année précédente. L’entreprise pharmaceutique annonce être en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2025. Les analystes soulignent que la marge est décevante à cause de coûts de R&D plus élevés que prévu.

Symrise (-4%) baisse suite à des perspectives et des résultats décevants. Le titre recule à 77 euros. Cette baisse souligne un marché difficile, d'autant que le groupe de parfums et d’arômes a du mal à suivre le rythme des concurrents. Une embellie est possible au T4, mais essentiellement parce que la base de comparaison s'annonce plus favorables, selon Bankhaus Metzler.

