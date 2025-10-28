A l'occasion de sa publication trimestrielle, Capgemini fait part d'une mise à jour de ses objectifs financiers pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +2 et +2,5% (contre -1 et +1% précédemment).
En revanche, il resserre en baisse sa fourchette cible de marge opérationnelle à entre 13,3 et 13,4% (au lieu de 13,3 à 13,5%), et laisse inchangée sa prévision d'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.
Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe de services informatiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,39 MdsEUR, en hausse de +0,3% sur un an en données publiées et de +2,9% à taux de change constants.
Les prises de commandes de Capgemini se sont élevées à 5,16 MdsEUR, en croissance de +1,5% à taux de change constants, ce qui implique un ratio 'book-to-bill' de 0,96 sur la période, 'conforme à la saisonnalité habituelle' selon le groupe.
'Dans l'ensemble, la dynamique de la demande demeure inchangée, les clients continuant à investir de manière sélective dans des initiatives favorisant l'efficacité et la transformation stratégique, plutôt que dans des programmes orientés vers la croissance', précise-t-il.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,8%), Royaume-Uni et Irlande (12,5%), Europe (31%), Amérique du Nord (28%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,7%).
Investisseur
Globale
Qualité
