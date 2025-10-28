Capgemini révise ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Capgemini fait part d'une mise à jour de ses objectifs financiers pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +2 et +2,5% (contre -1 et +1% précédemment).



En revanche, il resserre en baisse sa fourchette cible de marge opérationnelle à entre 13,3 et 13,4% (au lieu de 13,3 à 13,5%), et laisse inchangée sa prévision d'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.



Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe de services informatiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,39 MdsEUR, en hausse de +0,3% sur un an en données publiées et de +2,9% à taux de change constants.



Les prises de commandes de Capgemini se sont élevées à 5,16 MdsEUR, en croissance de +1,5% à taux de change constants, ce qui implique un ratio 'book-to-bill' de 0,96 sur la période, 'conforme à la saisonnalité habituelle' selon le groupe.



'Dans l'ensemble, la dynamique de la demande demeure inchangée, les clients continuant à investir de manière sélective dans des initiatives favorisant l'efficacité et la transformation stratégique, plutôt que dans des programmes orientés vers la croissance', précise-t-il.