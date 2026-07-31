Capgemini se redresse, des propos d'analystes en soutien

Capgemini gagne 2,2% à 104,3 EUR et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,5% sur le CAC 40), regagnant une partie du terrain perdu la veille (près de -4,8%), alors que plusieurs analystes reviennent sur le dossier avec des commentaires positifs au lendemain de la publication de ses résultats semestriels.

Oddo BHF relève son objectif de cours...



Ainsi, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours relevé de 131 EUR à 147 EUR, estimant que "les débats sur la marge brute du 1er semestre ont éclipsé l'excellente croissance du 2e trimestre" et que "la confiance reste de mise pour le 2e semestre, tant sur la croissance que sur les marges".



"La guidance de marge opérationnelle est réitérée à 13,6%-13,8% et implique une nette amélioration sur un an au 2e semestre, soutenue par les premiers bénéfices du plan Fit for Growth, permettant une hausse progressive du taux d'utilisation en Europe continentale", souligne l'analyste.



Oddo BHF considère d'ailleurs que l'absence de relèvement de cette prévision de marge malgré une meilleure croissance reflète davantage une volonté de réinvestir dans l'IA qu'une détérioration de la rentabilité des nouveaux contrats.



Selon le bureau d'études, le potentiel de hausse du titre "réside principalement dans son potentiel de re-rating, alors qu'il se traite sur la base d'un multiple VE/EBIT de 7,6x à 12 mois (contre 8,5x pour ses pairs mondiaux), malgré une meilleure dynamique de croissance".



...de même qu'Invest Securities



De son côté, Invest Securities réaffirme sa recommandation à l'achat sur Capgemini avec un objectif de cours rehaussé de 198 EUR à 204 EUR, rappelant que les publications du 1er semestre sont rarement des catalyseurs pour le titre en raison de la saisonnalité de ses marges et de son FCF.



"La réaction d'hier (-4%) ne fait pas exception à la règle, la déception sur la marge en Europe continentale l'emportant sur une croissance organique du 2e trimestre pourtant solide et sur le relèvement de la guidance 2026 du chiffre d'affaires", constate l'analyste.



A l'issue de cette publication, le bureau d'études relève légèrement ses attentes de chiffre d'affaires et intègre l'accélération des coûts de restructuration, avec à la clé un BPA 2026 abaissé de 0,6% et un BPA 2027 relevé de 4,0%.



"Avec une stratégie autour de l'IA qui semble porter ses fruits et une bonne intégration de WNS, notre opinion demeure positive sur un titre aujourd'hui encore très faiblement valorisé malgré son rebond récent (+16% sur un mois)", ajoute Invest Securities.