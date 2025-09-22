Capital B affiche, au 22 septembre 2025, 2 800 BTC en trésorerie et un BTC Yield annuel de 1 651,2%. Une envolée spectaculaire… mais on parle ici d’un ratio par action, pas d’un résultat. Raison de plus pour regarder comment ce score est construit, ce qu’il mesure vraiment… et ce qu’il ne dit pas.

Chez Capital B (ex-The Blockchain Group), le “BTC Yield” ne promet ni coupon ni intérêt. Ici, “yield” ne signifie pas rendement financier ; c’est un indicateur maison qui mesure la vitesse d’accumulation de bitcoins par action. En clair : la densité de BTC que contient chaque titre, vue à travers une base totalement diluée.

Le mode d’emploi, Capital B le détaille sans fioritures. On additionne tous les BTC détenus par la société. On divise par le nombre d’actions en base totalement diluée — un dénominateur qui intègre, de manière dite “conservatrice”, actions existantes plus convertibles, attributions gratuites et bons (BSA). Autrement dit, quand on dit “base totalement diluée”, on imagine toutes les actions qui pourraient exister si l’entreprise transformait demain tous ses droits potentiels en actions : options des salariés, obligations convertibles, attributions gratuites, bons (BSA)… On les ajoute aux actions déjà en circulation, comme si tout avait été exercé. C’est une façon “prudente” de compter, pour éviter d’exagérer ce que chaque action vaut.

On convertit ce ratio en satoshis par action (sats/action). Pour rappel, 1 satoshi c’est la plus petite unité du bitcoin : 1 satoshi = 0,00000001 BTC (soit 1 BTC = 100 000 000 sats). Le BTC Yield, c’est la variation en pourcentage de ce ratio sur la période. Résultat : si l’émetteur achète plus de BTC (levées de fonds, émissions, ABB…) sans que la base diluée grossisse davantage, le sats/action grimpe… et le BTC Yield devient positif. Ce n’est ni un revenu, ni un coupon, ni une performance opérationnelle.



Parce que ça raconte une histoire simple et flatteuse : “chaque action représente plus de bitcoins qu’avant”. Même si ce n’est pas un profit ni une perf opérationnelle, ça ressemble à de “l’accrétion par action”, un message que le marché comprend vite : une action = plus de BTC.

C’est aussi cohérent avec leur stratégie-trésorerie : lever des fonds, acheter du BTC, et montrer que la densité de BTC par action augmente. En l’affichant comme un “exploit”, l’émetteur cadre la discussion sur son objectif clé (accumuler du BTC par action), plutôt que sur des lignes de résultat qui seraient faibles ou volatiles.

Autre atout : c’est un KPI intuitif pour la communauté crypto. Il aligne l’entreprise avec le narratif “number go up” tout en restant “par action” (donc sensible à la dilution). Dit autrement, c’est un outil de storytelling qui parle à la fois aux amateurs de BTC et aux investisseurs actions.

Au 22 septembre 2025, Capital B revendique 2 800 BTC en portefeuille et un BTC Yield YTD de 1 651,2 %, avec un ratio porté à 718 sats/action sur base totalement diluée — un saut parti de niveaux très bas fin 2024. La société publie des déclinaisons pédagogiques : BTC Gain (les “BTC gagnés” selon ce KPI) et BTC € Gain (la valorisation illustrée de ce gain). Mais ces montants ne sont pas des profits comptables : ils traduisent l’évolution d’un ratio par action, pas un résultat.



BTC Yield de Capital B

Capital B

Pourquoi une telle accélération ? Parce que la machine d’accumulation tourne à plein.



Zonebourse Détail des acquisitions de BTC par Capital B

Capital B lève du capital (ex. ABB du 16 septembre 2025 : ~58,1 M€) et l’emploie quasi intégralement à l’achat de BTC (ex. 551 BTC annoncés le 22 septembre). Tant que les bitcoins acquis augmentent plus vite que la dilution effectivement incluse dans la base, le sats/action monte, et le BTC Yield s’affiche en spectaculaire.

Cette grammaire n’est pas née à Paris. Depuis 2024-2025, plusieurs Bitcoin Treasury Companies communiquent des métriques centrées sur la quantité de BTC par action — BTC Yield, BTC Gain, BTC $ Gain. Le cas le plus emblématique reste l’ex-MicroStrategy (rebaptisée Strategy), qui a popularisé l’idée d’accrétion en BTC par action via des émissions d’actions et d’obligations convertibles destinées à empiler du bitcoin au bilan. Des acteurs européens en empruntent désormais les codes.

Évidemment, cette mode attire la contre-expertise. Des analystes et académiques soulignent que ces KPI n’éclairent pas toujours la valeur ni les risques : ils n’intègrent ni la dette ni les autres passifs, et peuvent donner l’illusion d’une “performance” là où il ne s’agit que d’un ratio de stock rapporté au nombre d’actions. D’où quelques garde-fous utiles à rappeler : ce n’est pas un rendement distribué à l’actionnaire, ni un indicateur d’exécution opérationnelle. Le résultat est très sensible à la définition de la dilution retenue (intégrer plus ou moins d’options/convertibles change le cliché). Et la stratégie entière dépend de la capacité à lever des fonds et du prix du BTC : si le marché actions se referme ou si le bitcoin corrige, l’“accrétion en sats/action” peut stagner… voire reculer.

Ce qu’il faut retenir :

Le “BTC Yield” chez Capital B ne veut donc pas dire intérêts ou profits. C’est juste un thermomètre qui mesure à quelle vitesse il y a plus de bitcoins “derrière” chaque action de la société.

Comment ils le calculent ?





Ils prennent tous les bitcoins que la société détient.





Ils divisent par toutes les actions possibles (y compris celles qui pourraient exister plus tard : options, convertibles, etc. = “base totalement diluée”.





Ça donne un chiffre en satoshis par action ( sats/action ).





Le BTC Yield = le pourcentage d’augmentation de ce chiffre depuis le début de l’année.



Donc “BTC Yield de 1 651,2% YTD” = le nombre de satoshis par action a été multiplié par ~17,5 depuis janvier (1 651% d’augmentation). En clair : chaque action “représente” beaucoup plus de BTC qu’au début de l’année.



Pourquoi ça peut grimper si fort ? Parce que Capital B émet de nouvelles actions pour lever de l’argent et achète des bitcoins avec. Tant que le stock de BTC grossit plus vite que le nombre d’actions (diluées) pris en compte, le sats/action monte, donc le BTC Yield explose.



Très important :



Ce n’est pas un revenu que vous touchez.





Ce n’est pas un bénéfice comptable.





Ce n’est pas un dividende.





C’est un ratio qui peut redescendre si Capital B émet encore plus d’actions, s’il arrête d’acheter du BTC, ou si sa méthode de “dilution” change.



Dans les chiffres : Au 1er janvier, Capital B avait de quoi afficher 40 sats/action. Aujourd’hui, elle affiche 718 sats/action. L’augmentation est d’environ (718–40)/40 ≈ +1 695% (ordre de grandeur du fameux ~1 651%). Vous ne recevez pas 1 651% d’argent : votre action est simplement “adossée” à plus de BTC qu’avant selon leur calcul.

En une phrase : le BTC Yield de Capital B mesure à quelle vitesse la société augmente la densité de bitcoins par action (diluée). S’il est stratosphérique en 2025, c’est parce que l’émetteur vend des actions pour acheter massivement du BTC, gonflant le numérateur (BTC détenus) plus vite que le dénominateur (actions diluées) selon son calcul. C’est un thermomètre d’accumulation, pas un chèque de rendement.

Cours de Capital B depuis le 1er janvier

Zonebourse

