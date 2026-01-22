La société montre la voie malgré des contretemps mécaniques en Arizona et des tensions sociales à Monteverde. Le poids lourd basé à Vancouver a réussi à transformer ses volumes en chiffre d'affaires au dernier trimestre. Si l'on en croit ses résultats récents, l'entreprise est bien placée pour accompagner la transition énergétique mondiale.

L'industrie minière canadienne est la véritable vache à lait du pays. Tout en alimentant la demande mondiale de matières premières, l'activité minière sert de baromètre à la conjoncture industrielle internationale. En regroupant l'exploitation minière, l'extraction de carrières ainsi que le pétrole et le gaz, le secteur minier représente environ 6% du PIB national.

D'après le dernier rapport « Minerals Economy » de Ressources naturelles Canada (octobre 2025), la contribution précise du secteur minier au PIB a atteint environ 119,8 milliards de dollars canadiens. Précision d'importance : le cuivre est la vedette incontestée.

Le cuivre occupe une place centrale car on le retrouve partout, des maisons que nous construisons à la technologie de nos téléphones, en passant par les systèmes d'énergie verte du futur. Indispensable à l'industrie manufacturière et aux technologies propres, son prix fait office de « baromètre » de la conjoncture économique mondiale. Fait intéressant : la demande de cuivre grimpe en période de croissance et recule lors des ralentissements.

C'est précisément sur ce terrain que les entreprises canadiennes tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Capstone Copper Corp., basée à Vancouver, a atteint un record en 2025 en produisant 224,764 tonnes de cuivre, contribuant ainsi à la transition mondiale vers des infrastructures énergétiques propres.

Des volumes en hausse

La mine Mantoverde de Capstone Copper Corp. a terminé l'année en beauté, enregistrant son propre record mensuel en décembre 2025 avec 10,747 tonnes de cuivre. Tous ces efforts ont permis d'atteindre un total annuel impressionnant de 224,764 tonnes, soit une progression de 22% par rapport à 2024. Ce succès s'explique principalement par la mise en service du projet de développement Mantoverde et la résolution des problèmes de production rencontrés à Mantos Blancos.

Selon les rapports, Capstone Copper Corp. a atteint un nouveau sommet au quatrième trimestre 2025, avec un record de 58,273 tonnes de cuivre produites, dans la foulée des 55,280 tonnes livrées au troisième trimestre.

Des résultats records

Capstone Copper Corp. a enregistré un chiffre d'affaires record de 598,4 millions de dollars US au troisième trimestre 2025, soit une hausse spectaculaire par rapport aux 419,4 millions de dollars US réalisés à la même période l'an dernier. Le résultat net ajusté a atteint 49,4 millions de dollars US, contre 25,4 millions au troisième trimestre 2024. Le flux de trésorerie d'exploitation a presque doublé, passant de 116,9 à 231,2 millions de dollars US.

L'entreprise a réduit son coût de production C1 pour le troisième trimestre consécutif, à 2,42 dollars US la livre contre 2,45 dollars au deuxième trimestre 2025. Cette amélioration est notable, d'autant qu'elle a été obtenue malgré de nombreux obstacles, notamment des pannes de moteur à l'usine Mantoverde et une sécheresse persistante en Arizona affectant la production à la mine Pinto Valley.

Des rendements au rendez-vous

L'action a enregistré un rendement significatif de plus de 55% sur l'année écoulée. Tout n'a pas été de tout repos : le cours a connu une certaine volatilité récente, en raison de la grève à la mine Mantoverde. Malgré ces turbulences, le dernier cours de clôture s'établit à 14,22 dollars canadiens. L'objectif moyen sur 12 mois est fixé à 16,39 dollars canadiens, soit un potentiel de hausse. Sur 18 analystes suivant activement Capstone Copper Corp., 17 recommandent l'achat du titre.

Des obstacles persistants

Capstone Copper Corp. doit toutefois faire face à des difficultés bien réelles. Un conflit social perturbe actuellement la mine Mantoverde, qui fonctionne à 50% voire 75% de ses capacités depuis début janvier 2026. Par ailleurs, la rentabilité de l'entreprise reste très dépendante des fluctuations du cours du cuivre, puisque ses revenus évoluent au gré du marché.