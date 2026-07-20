Capstone Copper Corp. bénéficie actuellement de prix favorables, mais son prochain test pourrait survenir lorsque les vents porteurs sur les matières premières s'estomperont.

Le rallye du cuivre s'apprête à plonger. Ce ne sont pas nos propres conclusions.

JP Morgan Global Research rapporte que le cuivre passera d'un sommet de 13 500 dollars américains (USD) par tonne métrique au deuxième trimestre 2026 à 11 600 USD/t d'ici le deuxième trimestre 2027. Le conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran renchérit les coûts de l'énergie et ralentit la croissance économique mondiale, mais le marché n'a pas encore intégré la menace qui pèse sur la demande de métaux industriels.

Malgré ce ralentissement imminent, les gouvernements renforcent leur soutien aux minéraux critiques sur le long terme. Le Canada a injecté 1,5 milliard de dollars canadiens (CAD) dans son Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques afin de faire progresser les projets stratégiques, parallèlement à 165,2 millions CAD alloués à 22 projets miniers pour attirer des investissements supplémentaires dans le secteur.

Ce soutien politique massif établit une base solide pour Capstone Copper Corp. Opérant via Mantoverde et Mantos Blancos (Chili), Pinto Valley (États-Unis) et Cozamin (Mexique), le producteur de cuivre basé à Vancouver reste concentré sur ses projets de croissance, tels que l'expansion optimisée de Mantoverde. Crucialement, Capstone maintient ses prévisions de production de cuivre pour 2026 entre 200 000 et 230 000 tonnes, une stratégie qui porte déjà ses fruits au bilan selon ses solides résultats financiers du premier trimestre 2026.

L'euphorie des métaux

Les cours du cuivre ont servi de moteur à Capstone au premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires a progressé de 22 % sur un an pour atteindre 652,5 millions USD au premier trimestre 2026, contre 533,3 millions USD au premier trimestre 2025, alors que les prix réalisés du cuivre ont bondi de 35,8 % sur un an à 5,9 USD la livre au premier trimestre 2026, contre 4,4 USD/lb l'année précédente.

Les volumes de production ont toutefois pesé sur la performance ce trimestre. La production de cuivre a reculé de 11 % sur un an pour s'établir à 47 960 tonnes au premier trimestre 2026, contre 53 796 tonnes au premier trimestre 2025. L'essentiel de cette baisse provient de Mantoverde, suite à une grève de 35 jours.

L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a progressé de 86,1 % sur un an pour atteindre 316,4 millions USD au premier trimestre 2026, contre 170 millions USD l'année précédente. Cette performance a considérablement dopé la marge d'EBITDA, qui est passée de 31,9 % au premier trimestre 2025 à 48,5 %. Si les cours du cuivre ont porté les résultats, la fermeté des prix de l'or et de l'argent a également contribué via les crédits de sous-produits.

Le résultat net a connu un basculement encore plus marqué. Capstone a enregistré un bénéfice net de 102,5 millions USD au premier trimestre 2026, contre une perte nette de 6,8 millions USD au premier trimestre 2025.

La génération de trésorerie a suivi cette tendance positive. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a grimpé à 65,8 millions USD au premier trimestre 2026, contre 14,8 millions USD au premier trimestre 2025, soutenu par un flux de trésorerie opérationnel de 221,5 millions USD au premier trimestre 2026 contre 121,8 millions USD au premier trimestre 2025. Ces liquidités ont aidé l'entreprise à absorber des paiements d'impôts plus élevés et à effectuer un remboursement anticipé de dépôt à Wheaton Precious Metals Corp.

Encore du potentiel d'extraction ?

Les actions de la société ont progressé de 57,8 % au cours des 12 derniers mois, et le titre s'échange actuellement à 12,2 CAD (8,7 USD). Malgré ce fort rallye, il reste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 18,0 CAD (13 USD), ce qui indique que l'enthousiasme des investisseurs n'est pas encore revenu à ses sommets précédents.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif pour 2026 de 14,3x est inférieur à la moyenne historique sur trois ans de 33,6x, ce qui suggère que les investisseurs restent mesurés dans leurs attentes malgré une performance financière renforcée.

Les analystes demeurent globalement positifs sur la valeur. Parmi les 19 analystes qui suivent la société, 14 maintiennent une recommandation d'achat, tandis que cinq recommandent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen s'établit à 16,5 CAD (11,8 USD), ce qui implique un potentiel de hausse de 35,4 % par rapport aux niveaux actuels, suggèrant que le marché voit encore de la valeur à saisir.

Quelques zones d'ombre

L'exécution opérationnelle reste un risque majeur. Le dernier trimestre a souligné comment les grèves peuvent perturber les opérations et peser davantage sur la performance. De plus, les tensions géopolitiques et l'incertitude macroéconomique pourraient affecter la demande de cuivre, entraînant des fluctuations des résultats. Les approbations réglementaires pourraient également retarder le développement des projets. La croissance future reste en partie dépendante de l'exécution de projets d'envergure tels que Santo Domingo.