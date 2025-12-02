Carbios conclut son partenariat avec le chinois Wankai, l'action grimpe

Carbios signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris mardi matin après avoir annoncé la signature d'un accord définitif scellant son partenariat stratégique avec le chinois Wankai, qui va passer par la construction d'une usine de biorecyclage du polyéthylène téréphtalate (PET), un matériau contenu dans différents plastiques et textiles.



Les deux sociétés ont signé aujourd'hui un pacte d'actionnaires en vue de la constitution de leur co-entreprise dédiée à la construction et à l'exploitation d'une première usine en Chine, devant afficher capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets.



C'est Wankai, filiale cotée du groupe Zhink, le 3ème producteur de PET en Chine et 4ème à l'échelle mondiale, qui sera l'actionnaire majoritaire de cette société avec 70% du capital, les 30% restants étant détenus par Carbios.



Le financement de la construction de l'usine dont le montant est évalué à 115 millions d'euros sera assuré à hauteur de 30 % par des capitaux propres et 70% par de l'endettement, l'ensemble de la dette étant garantie par Wankai.



L'usine - qui sera située à Haining (province du Zhejiang) sur un site mis à disposition par Wankai, déjà équipé de certaines infrastructures afin de réduire le coût du projet - devrait voir sa construction débuter au cours du premier trimestre 2026, avec pour objectif une mise en service d'ici le premier trimestre 2027.



Carbios indique par ailleurs avoir validé avec Wankai un contrat de licence, qui sera octroyé à la "joint venture" dès sa constitution, la "cleantech" française s'étant également engagée à licencier exclusivement sa technologie de dépolymérisation du PET en Asie à Wankai pour une durée de trois ans, sous réserve certaines capacités, avec la possibilité de le prolonger pour une durée de cinq ans.



Afin de renforcer le partenariat stratégique entre les deux sociétés, Wankai s'est de son côté engagé à souscrire, avant juin 2026, à une augmentation de capital dédiée d'un montant de cinq millions d'euros.



Vincent Kamel, le directeur général de Carbios évoque une étape "décisive" pour accélérer le déploiement international de sa technologie de lutte contre la pollution plastique et un jalon "majeur" pour concrétiser son modèle de licence.



Un peu avant 11h00, l'action Carbios s'adjugeait plus de 16% pour inscrire des plus hauts annuels. Le titre progresse de 37% cette année.



"En s'alliant au géant chinois Wankai, le pionnier du recyclage enzymatique passe du labo à l'industrie mondiale", s'était félicité un trader au moment de la signature de la lettre d'intention entre les deux groupes, le 6 novembre dernier.