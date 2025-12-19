Carbios recule en Bourse après un décalage de son projet d'usine

Carbios cède plus de 3% vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un décalage de trois mois du calendrier de son usine de Longlaville, dont la mise en service est désormais prévue dans le courant du premier semestre 2028.



La "greentech" rappelle dans un communiqué qu'il lui reste encore à sécuriser un certain nombre de financements complémentaires afin de lancer la construction de l'installation, ce qui passe toujours par le développement de son carnet de commandes.



A ce stade, l'entreprise de biotechnologie qui développe des procédés à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques, dit avoir signé des contrats de pré-commercialisation couvrant près de 50% du site, avec comme objectif de sécuriser "dans les plus brefs délais" la réalisation de 70 % de la capacité de production du futur site industriel de Longlaville.



Carbios confirme cependant avoir reçu des marques d'intérêt de la part des secteurs de la cosmétique, de la boisson et des filaments textiles pour pneumatiques pour sa technologie de PET biorecyclé.



Le groupe assure par ailleurs rester pleinement mobilisé dans la commercialisation de licences de sa technologie avec une première signature ce mois-ci d'un partenariat stratégique avec Wankai New Materials visant à déployer sa technologie de biorecyclage du PET en Asie, avec l'ambition de commercialiser de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.



Le financement de son projet repose sur des financements privés (en dette et en capital) et sur des aides publiques confirmées à hauteur de 42,5 millions d'euros.



Le titre affiche une progression de 60% cette année.