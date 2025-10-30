Cardinal Health a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir largement dépassé les attentes pour son premier trimestre fiscal. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 9,65 et 9,85 dollars par action pour l’exercice 2026, contre une estimation précédente de 9,30 à 9,50 dollars. Cette révision s’appuie sur une solide performance, marquée par un bénéfice ajusté de 2,55 dollars par action, nettement supérieur aux 2,18 dollars attendus, et un chiffre d’affaires de 64 milliards de dollars, contre 59,20 milliards anticipés. L’action progresse de plus de 13% durant la séance.

La division Pharmaceutical and Specialty Solutions a généré 59,2 milliards de dollars de revenus, en hausse de 23% sur un an, portée par la demande en traitements de marque et en médicaments spécialisés. Ces produits, destinés à des pathologies complexes, offrent des marges plus élevées et soutiennent la croissance du groupe, malgré la pression concurrentielle sur les génériques. Cardinal Health bénéficie aussi de l’essor des biosimilaires, qui représentent une alternative plus économique aux traitements biologiques coûteux.

Le groupe a également annoncé l’acquisition prochaine de Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en numéraire, une opération qui devrait être finalisée début novembre et contribuer à renforcer ses activités de gestion des soins. Dans un secteur pharmaceutique en transformation, Cardinal Health se positionne comme un acteur clé de la distribution de traitements spécialisés, avec des perspectives de croissance confortées pour l’exercice en cours.